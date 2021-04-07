شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تحتاج لمعرفته حول الألم.. أسبابه وأنواعه وطرق التعامل معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الألم مصطلح عام يصف الإحساس بعدم الراحة فى الجسم ينبع من تنشيط الجهاز العصبى، ويمكن أن يتراوح الألم من مزعج إلى منهك، وقد يشعر البعض أنها كطعنة حادة أو وجع خفيف يمكن وصفه أيضًا بأنه خفقان أو قرص أو حرق مؤلم.

ووفقا لتقرير لموقع healthline قد يكون الألم ثابتًا، وقد يبدأ ويتوقف كثيرًا، أو قد يحدث فقط في ظل ظروف معينة، قد يكون حادًا ويتطور فجأة ويستمر لفترة قصيرة من الزمن أو قد يكون مزمنًا، مع أحاسيس مستمرة تستمر أو تعود بشكل متكرر على مدى عدة أشهر أو سنوات.

وقد يكون الألم موضعيًا، ويؤثر على جزء معين من جسمك أو قد يكون معممًا، مثل آلام الجسم العامة المرتبطة بالأنفلونزا، ويستجيب الناس للألم بشكل مختلف بعض الناس لديهم قدرة عالية على تحمل الألم، فى حين أن البعض الآخر لديهم قدرة منخفضة على التحمل الألم أمر ذاتى للغاية.

ما الذى يسبب الألم؟

فى بعض الحالات من الواضح أن سبب الألم هو إصابة أو حالة طبية معينة، فى حالات أخرى، وقد يكون سبب الألم أقل وضوحًا أو غير معروف.

تتضمن بعض أسباب الألم الشائعة ما يلى:

صداع الرأس، وجع أسنان، التهاب الحلق، آلام في المعدة أو تقلصات، تقلصات العضلات أو إجهادها، الجروح أو الحروق أو الكدمات، كسور العظام.

يمكن أن تسبب العديد من الأمراض أو الاضطرابات، مثل الأنفلونزا والتهاب المفاصل وانتباذ بطانة الرحم والفيبروميالجيا الألم، واعتمادًا على السبب الأساسى قد تظهر عليك أعراض أخرى أيضًا على سبيل المثال قد تشمل التعب أو التورم أو الغثيان أو القىء أو تغيرات المزاج.

أنواع الألم

هناك عدة أنواع مختلفة من الألم من الممكن الإصابة بأكثر من نوع واحد فى نفس الوقت، إذا كنت تشعر بالألم، فإن تحديد نوع الألم قد يساعد أخصائى الرعاية الصحية الخاص بك في تضييق نطاق الأسباب المحتملة ووضع خطة علاجية.

ألم حاد: يتطور الألم الحاد خلال فترة زمنية قصيرة تميل إلى الحدوث فجأة، غالبًا نتيجة إصابة أو مرض أو إجراء طبى معروف.

ألم مزمن: يستمر الألم المزمن، أو يأتي ويختفي، على مدى عدة أشهر أو سنوات قد ينتج عن مجموعة متنوعة من الحالات الصحية ، مثل التهاب المفاصل أو الألم العضلي الليفي أو الصداع النصفي المزمن أو السرطان، ويعاني بعض الأشخاص أيضًا من ألم مزمن بعد الإصابة حتى بعد التئام الإصابة الأولية.

في بعض الحالات يصعب تحديد سبب الألم المزمن، ويعاني بعض الأشخاص من ألم مزمن حال عدم وجود دليل آخر على الإصابة أو المرض الأساسى، ويُعرف هذا بالألم الوظيفى.

يحدث الألم بسبب تلف الأنسجة، على سبيل المثال قد ينتج عن إصابات مثل الجروح أو الحروق أو الكدمات أو الكسور، قد ينتج أيضًا عن بعض الحالات الصحية التي تسبب التهاب الأنسجة وتلفها، مثل التهاب المفاصل أو هشاشة العظام أو مرض التهاب الأمعاء.

عندما يتطور الألم في الجلد أو العضلات أو الأربطة أو الأوتار أو المفاصل أو العظام فإنه يُعرف باسم الألم الجسدي، وعندما يتطور فى الأعضاء الداخلية فإنه يُعرف باسم الألم الحشوى، وقد يكون الألم حادًا أو مزمنًا.

ألم الاعتلال العصبي: ينتج ألم الاعتلال العصبي عن تلف الأعصاب، والذي قد يكون ناتجًا عن مجموعة متنوعة من الإصابات والأمراض، على سبيل المثال قد تعاني من آلام الأعصاب إذا انزلق أحد الأقراص في العمود الفقري من مكانه وضغط على العصب، قد تصاب أيضًا بألم الاعتلال العصبي نتيجة لأمراض معينة ، مثل القوباء المنطقية أو مرض السكري أو التصلب المتعدد أو السرطان.

ألم وظيفي: الألم الوظيفي هو الألم الذي ينتج عن عدم وجود إصابة أو تلف واضح لجسمك إنه يميل إلى أن يكون مزمنًا.