شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ريجيم "صيام الماء" وكيف يساعدك فى إنقاص الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صيام الماء أحد الحميات الغذائية التى انتشرت فى السنوات الأخيرة كاستراتيجية لفقدان الوزن بشكل سريع، هذا النوع من الريجيم يتضمن الصيام وتقييد كل شىء وأى شىء ما عدا الماء نفسه، ويستمر لفترة محددة من الوقت تبدأ من 24 ساعة حتى 3 أيام، لكن هل من الآمن تمامًا اتباع هذا النظام الغذائى؟ هل له فوائد طويلة الأمد؟ .. هذا ما نتعرف عليه فى هذا التقرير، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

ماذا يعني صيام الماء لفقدان الوزن؟

قال الباحثون إن تجربة صيام الماء في بعض الأحيان يمكن أن تكون طريقة جيدة لزيادة فقدان الدهون، ويتضمن هذا النوع من الريجيم الصيام فترة طويلة، حيث يتخلى الشخص عن أى طعام وبدلاً من ذلك، يكون لديه الماء فقط.

ورغم أنه لا يوجد حد زمني محدد للمدة التي من المفترض أن يصومها الشخص بهذه الطريقة، يقترح الخبراء أن المدة الزمنية من 24 ساعة إلى 3 أيام هي الحد الأقصى الذي يمكن للشخص أن يقضيه حقًا بدون طعام.

العديد من الأنظمة الغذائية الشائعة للتخلص من السموم، مثل نظام ديتوكس الليمون، تم تصميمها أيضًا على نفس النمط.

وقد يتطلب الإجراء الطبي المجدول أيضًا بقاء الكثيرين بدون طعام واتباع الماء سريعًا بدلاً من ذلك.

على مر السنين خضع صيام الماء أيضًا للعديد من الدراسات والأبحاث في حين أن الأدلة على ذلك لا تزال غير مضمونة، فقد وجدت الأبحاث أن صيام الماء يمكن أن يكون له فوائد صحية مفاجئة مثل:

- تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكر

- منع أنواع معينة من السرطانات

- التقليل من مشاكل القلب

- ضبط ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول

- المساعدة فى تخفيف بعض المشاكل العصبية

كيف يعزز صيام الماء فقدان الوزن؟

أحد الأسباب الرئيسية التى تجعل الناس يتبعون صيام الماء هو رؤية تحسن فى صحتهم وحيويتهم وفقدان الوزن، حيث تحدث فائدة سريعة في هذا النظام لأنه فى حالة الصيام لا يمتلك الجسم أى نوع من الكربوهيدرات يعتمد عليه من حيث الطاقة، حال عدم وجوده، ويستخدم الجسم الدهون المخزنة لتوليد الوقود ونتيجة لذلك يتم التخلص من الدهون.

وهناك طريقة أخرى قد يساعدك بها صيام الماء على إنقاص الوزن وهى جعلك تصل إلى البلعمة الذاتية بشكل أسرع، الالتهام الذاتى هو عملية جسدية عندما يتم تكسير الخلايا السامة القديمة أو إصلاحها.

غالبًا ما يقوم الأشخاص الذين يمارسون صيام الماء بذلك دون استشارة مسبقة.

إذا كنت مبتدئًا ، فقد يكون من المفيد تحضير جسمك قبل الصيام الفعلي، عن طريق تقليل أو تناول الحد الأدنى من الطعام لمدة 2-3 أيام.

قد يساعدك الصيام لجزء من اليوم أو تناول حصص صغيرة في القيام بذلك.

ووفقًا للدراسات يمكن أن يساعدك صيام الماء بالطريقة الصحيحة على خسارة ما يصل إلى 0.9 كجم كل يوم تقضيه صائمًا.

إذا كنت تتبع صيام الماء لمدة 24-72 ساعة، فلا يمكنك الحصول إلا على الماء ولا شىء آخر يكفى شرب 2-3 لترات من الماء.

حاول أن تأكل جيدًا قبل أن يبدأ صيامك حتى لا تشعر بالجوع الشديد وتناول الأطعمة الغنية بالطاقة والمليئة بالبروتين.

بعد الإفطار، من الضرورى أيضًا اتباع بعض القواعد، نظرًا لأن جسمك قد لا يكون معتادًا على تناول شىء كثيف أو ثقيل من العناصر الغذائية، فحاول الحصول على شىء أصغر وأسهل فى الهضم ثم ببطء ثم تقديم وجبات منتظمة أكبر سيسمح لك هذا أيضًا بتحقيق أقصى استفادة من صيامك.





هل من الآمن اتباع صيام الماء؟

يعمل صيام الماء عن طريق الحد من تناول السعرات الحرارية بشكل كبير وبالتالى مساعدتك على التخلص من الوزن، ومع ذلك فإن الشيء الذي يجب تذكره هو أنه حتى لو قمت بإسقاط الكيلوجرامات بشكل كبير، فقد يكون الكثير منها عبارة عن وزن مائى لذلك، قد لا يكون صيام الماء مفيدًا إذا اتبعته على المدى الطويل.

وهناك أيضًا بعض مخاوف السلامة الأخرى ومنها أن صيام الماء الكامل قد يجعلك في الواقع تعاني من الجفاف لأن الكثير من احتياج جسمنا من الماء تأتي من خلال الأطعمة التي نتناولها، وقد يشعر الشخص بالدوار والتعب وسرعة الانفعال ويكون عرضة للإغماء أيضًا.

يتعرض الأشخاص الذين يتبعون صيام الماء أيضًا لخطر الإصابة بانخفاض ضغط الدم الانتصابي، حيث ينخفض ​​ضغط الدم بشكل مفاجئ يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم الأمراض المزمنة لأولئك الذين يعانون من مشاكل أساسية، حتى إذا تم اتباعها لفترة أقصر.

من لا يجب أن يتبع ريجيم صيام الماء؟

لا ينبغي تجربة صيام الماء إذا:

- كان عمرك أقل من 18 عامًا / أكبر من 70 عامًا

- الحمل والرضاعة.

- المعاناة من اضطرابات الأكل

- مشاكل فى القلب

- مضاعفات مرض السكرى من النوع الأول

- الخضوع لعملية نقل الدم

- تناول بعض الأدوية