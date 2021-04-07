بيروت - نادين محمد - اقترب شهر رمضان الكريم ، ويستعد المسلمون للصوم خلال هذا الشهر ويمتنعون عن تناول جميع الأطعمة أو المشروبات لفترة زمنية محددة، تبدأ من طلوع الفجر وحتى أذان المغرب.

فوائد صيام رمضان كثيرة، ووفقاً للدراسات العلمية ثبت أن الصيام له العديد من الفوائد الصحية، التي تبدأ من إنقاص الوزن، وتصل إلى تحسين وظائف الجسم، إذ يساعد الصيام على الاهتمام بالصحة للإنسان بشكل كبير، كما له فوائد مختلفة لحماية الجهاز الهضمي وتعزيز صحة القلب وتحسين الحالة المزاجية.

فوائد الصيام في رمضان

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تقليل معدل الكوليسترول بالدم



يساعد الصيام على التقليل من نسبة الكوليسترول بالدم؛ لأنه يقلل من تراكم الدهون بالدم؛ ولهذا فإن الصيام مهم لصحة القلب والأوعية الدموية؛ ما يساعد على الوقاية من الإصابة بالجلطات والنوبات القلبية.

تخسيس الوزن

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وفقاً للدراسات العلميّة، يساعد الصيام، الذي يتبعه إفطار متوازن، على خفض الوزن لدى الأشخاص المصابين بالسمنة، ولكنّه لا يؤثّر كثيراً في الأشخاص المعتدلين وزناً، حيث إنّ الصيام يؤدّي إلى التوازن بين عمليّتَي البناء والهدم. وبذلك فهو يساعد بالتحديد على التخلّص من الوزن الزائد ويحمي الجسم من أمراض كثيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكولّسترول والإصابة بمرض السكّر (النوع الثاني) وأمراض القلب وتشحّم الكبد وحصوات المرارة وروماتيزم المفاصل الغضروفي في الركبتين؛ وهي كلّها أمراض قد تصيب الإنسان نتيجة السمنة والوزن الزائد.

إزالة السموم من الجسم

لصيام شهر رمضان المبارك آثار على جسم الصائم تشمل النواحي البدنية ... كما يعطي الصيام الإنسان قوة إرادة للتغير نحو الأفضل.

الصيام خلال شهر رمضان يساعدك على التخلص من السموم الزائدة بالجسم؛ وهذا نظرا لعدم تناول الطعام والشراب طوال النهار؛ ما يساعد الجسم على التخلص من السموم التي توجد بالجهاز الهضمي.

التخلص من العادات الصحية السيئة

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الصيام خلال شهر رمضان مهم للتخلص من بعض العادات السيئة التي يفعلها الأشخاص في الأيام العادية، ومنها التدخين وتناول الأطعمة التي تحتوي على معدل عالٍ من السكريات، وخلال الشهر قد يتم التعود على التخلص من هذه العادات؛ ما يساعد على الإقلاع عنها تماما.

تقليل أعراض الشيخوخة

الصيام يقلّل من معدّل ظهور علامات الشيخوخة والوفيّات، إضافةً إلى أنّ كلّ الأبحاث العلمية التي أُجريت في هذا المجال توضح مدى تأثير الإقلال عن الطعام على خفض نسبة السعرات الحرارية المستهلكة يوميّاً. والتجارب تؤكّد أنّ خفض كمّية الغذاء تؤدّي إلى انخفاض نسبة الإصابة بالأمراض المختلفة وتقوية الجهاز المناعي وتأخير ظهور عوامل الشيخوخة. بل وأشار معهد الصحّة العالمي في واشنطن إلى أنّ تناول الطعام الصحّي المتوازن، بكمّيات قليلة، يؤدّي إلى خفض نسبة كبيرة من الأمراض المتعلّقة بالتقدّم في السنّ، بل وقد يطيل العمر.

تحسين الصحة خلال شهر رمضان



تناول فطور صحي

من المهم أن يتبع الصائم الممارسات الصحية خلال شهر رمضان المبارك، فيبدأ إفطاره بشرب الماء وتناول ثلاث حبات تمر لتوفير الطاقة السريعة للجسم قبل البدء بالوجبة الرئيسية، ثم ينتقل بعد ذلك إلى طبق الشوربة، الذي يعد أفضل خيار لبدء وجبة الإفطار لأنها غنية بالسوائل.

إلى جانب ذلك، يجب الحد من تناول الطعام الدسم والمقلي والغني بالملح والسكر والإكثار من الخضار الورقية واختيار الأسماك واللحوم قليلة الدهن والحبوب الكاملة والرز الأسمر والباستا السمراء. كما أنه من المهم تناول الطعام بروية والاهتمام بحجم الحصص، فذلك يساعد على تحسين عملية الهضم ويمنع زيادة الوزن.

تناول وجبة سحور صحية



تعد وجبة السحور الوجبة الأكثر أهمية في يوم الصائم، لذلك يجب أن تكون متوازنة وتحتوي على أطعمة غنية بالمواد الغذائية، مثل الشوفان والجبنة واللبنة والفواكه والخضروات. وتعد الأطعمة ذات مؤشر السكر المنخفض، مثل الشوفان والكينوا وخبز الحبوب الكاملة واللبن والحمص، من الخيارات الجيدة لأنها تزود الجسم بالطاقة ببطء خلال النهار. كما من المهم الحد من استهلاك الشاي والقهوة والإكثار من شرب الماء والحليب واللبن والعصائر الطازجة، فذلك يساعد في الحفاظ على نسبة السوائل في الجسم خلال فترة الصيام.

الحفاظ على نسبة السوائل في الجسم​

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من الطبيعي أن يعاني الجسم من بعض الجفاف خلال الصيام، وهذا ما يسبب الصداع وعدم التركيز. لكن، يجب على الصائم الحرص خلال الساعات الممتدة بين الإفطار والسحور على تخفيف استهلاك القهوة أو المشروبات الغازية، لأنها تدر البول وتسبب الجفاف، وشرب كميات كبيرة من السوائل الأخرى، مثل الماء أو الشاي الخفيف دون إضافة حليب أو سكر. كما يمكن أيضاً إضافة شرائح الليمون أو أوراق النعناع الأخضر للمساعدة في عملية الهضم وتخليص الجسم من السموم. ​​​

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ممارسة الرياضة باعتدال

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يمكن أن يؤدي الصيام وما يصاحبه من جفاف إلى الشعور بالخمول والكسل خلال رمضان. لكن من المهم السعي للحفاظ على النشاط وممارسة الرياضة باعتدال، مع ضرورة الانتباه إلى شرب الكثير من السوائل، فذلك يساعد في الحد من الإرهاق ويمنح الجسم القوة ويتيح فرصة لخسارة الوزن. من المهم أيضاً اختيار الوقت المناسب لممارسة الرياضة قبل السحور أو بعد بضع ساعات من الإفطار، وليس أثناء ساعات الصوم لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى الجفاف.