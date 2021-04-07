شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك.. 10 أطعمة هتساعدك على إنقاص وزنك بأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية نادرة وسط الوجبات التى تمنحك المزيد من الجرامات وتصيبك بالسمنة، لذا قد يواجه المقلبون على اتباع الأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن ندرة فى تلك الأطعمة التى تساعد الجسم على الحرق.

ونشر موقع انسايدر تقريرا كشف فيه عن قائمة بالأطعمة قليلة السعرات الحرارية والتي تشمل الآتى:

1.التفاح

يحتوى التفاح على الكثير من الألياف، ويعد من الأطعمة الطبيعية منخفضة السعرات الحرارية التى تمنحك الشعور بالشبع وتساعدك خلال الحميات الغذائية لإنقاص وزنك.

2.الخضروات المقرمشة

التى تتمثل فى البروكلى أو الجزر أو الكرفس أو الخيار أو الفلفل، تعد بمثابة وجبة خفيفة تمدك بالألياف والفيتامينات المختلفة.



اطعمة قليلة السعرات الحرارية

3. تناول الحبوب

إن تناول الحبوب الكاملة مثل دقيق الشوفان وخبز الحبوب الكاملة أو المكرونة والأرز البنى، يمنحك الشعور بالشبع لفترة أطول، نظرا لأن الحبوب الكاملة تحتوي على نسبة عالية من الألياف وتستغرق وقتًا أطول حتى يتحلل جسمك مقارنة بالحبوب البيضاء مثل الدقيق المكرر.

4.اللوز

لا تعتبر المكسرات عادةً وجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية، لأنها غنية جدًا بالمغذيات، إلا أن تناول كميات معينة من اللوز يشعرك بالشبع ويقلل من احتمالية تناول المزيد من السعرات الحرارية فى وقت لاحق من اليوم والابتعاد عن تناول المزيد من الوجبات الخفيفة السكرية.

5. البيض المسلوق:

يمكن إضافته للوجبات والأطباق المختلفة والذى يحتوى على كميات من البروتين تمنحك الشعور بالشبع.

6.جريب فروت

يحتوى الجريب فروت على نسبة عالية من الماء والكثير من الألياف والمواد المغذية لتجعلك تشعر بالشبع.

7. الأسماك:

تناول الأسماك مليئة بالبروتين، تساعد على الشبع وفقدان الوزن لأنها يتم هضمها ببطء، مقارنة باللحوم والأطعمة الحيوانية، وتشمل تلك الأسماك السردين والسلمون والأسماك التى تحتوى على أحماض أوميجا 3 الدهنية.

8. صدور الدجاج

صدور الدجاج مصدر بروتين قليل الدسم ومنخفض السعرات الحرارية.

9. الفشار

يحتوى الفشار المنفوخ بالهواء بدون أي زيت أو زبدة على 31 سعرة حرارية فقط لكل كوب، ما يجعله وجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية ومثالية عندما تشتهي شيئًا مالحًا ومقرمشًا.

10. التونة المعلبة

توفر التونة المعلبة نفس الفوائد التى تحتوى عليها الأسماك التى تعد وجبة مثالية وتمنحك الشعور بالشبع.