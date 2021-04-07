شكرا لقرائتكم بالصور.. ولادة طفل على طائرة مصرية وهبوط اضطراري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاجأت آلام الولادة راكبة علي متن رحلة مصر للطيران القادمة من العاصمة التشادية إلى القاهرة ما دفع قائد الطائرة إلى تغيير مسارها والهبوط اضطراريا td مطار أسوان للاطمئنان على حالة الأم.

وذكرت شركة مصر الطيران أن قائد طائرة مصر للطيران القادمة من نجامينا والتي كان من المقرر وصولها إلى مطار القاهرة فى تمام الساعة الخامسة و50 دقيقة مساء الثلاثاء، غير مسار الرحلة وهبط اضطراريا فى مطار أسوان للاطمئنان على سلامة راكبة تشادية فاجأتها آلام الولادة ووضعت مولودها بسلام على متن الطائرة.

إلى ذلك، أوضحت أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لسلامة الراكبة والتعامل معها بشكل سريع، حيث تعاونت المضيفات الجويات لمساعدتها في عملية الولادة بمعاونة راكبة صودف وجودها، تدرس في الفرقة السادسة بكلية طب القصر العيني.

كما أشارت إلى أن الطائرة أقلعت مرة أخرى من مطار أسوان لتستأنف رحلتها في طريقها إلى مطار القاهرة.