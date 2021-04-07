شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحمى تناول الوجبات الصغيرة جسمك؟.. يحافظ على مستويات السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعدد فوائد تناول الوجبات الصغيرة حيث تحافظ على توازن مستويات السكر فى الدم والطاقة، والحصول على وزن مثالى وتجنب الإصابة بالسمنة، طبقا لموقع Onlymyhealth.

وفيما يلى أبرز فوائد تناول الوجبات الصغيرة: استقرار مستويات السكر فى الدم

من الفوائد الرئيسية لتناول الوجبات الصغيرة القدرة على التحكم فى مستويات السكر فى الدم وتحقيق التوازن بينها، نظرا لأنها تحتوى على نسبة جلوكوز أقل من الوجبات الكبيرة، وتتسبب فى زيادة نسبة السكر فى الدم بمعدل طبيعى.

يعزز التمثيل الغذائى ويحسن الهضم

تناول الوجبات الصغيرة يسهم فى تعزيز الهضم، وتسهل وظيفة الأمعاء وامتصاص الفيتامينات والمعادن من الطعام.



اكلات صحية

ينظم مستويات الطاقة

تسهم تناول الوجبات الصغيرة فى تنظيم وتعزيز مستويات الطاقة لديك، كما يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غير منتظم ونمط غير منتظم للوجبات إلى زيادة مستويات السكر في الدم.

تحسين المزاج

يسهم تناول الوجبات الصغيرة فى التحكم فى الشهية والمزاجية، حيث يؤثر النظام الغذائى السليم على نشاط الناقلات العصبية مثل الدوبامين والسيروتونين.