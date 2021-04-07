شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تقتل الزيوت العطرية البكتيريا والفطريات؟.. زيت شجرة الشاى أبرز الأنواع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزيوت الأساسية هى مستخلصات تعطى النباتات رائحة عطرية، وتشتهر هذه الزيوت على نطاق واسع بفوائدها الصحية العديدة، وغالبًا ما يتم وضعها على الجلد أو استخدامها فى العلاج بالروائح ويتم استنشاقها عن طريق الأنف.

ووفقا لتقرير لموقع healthline، الزيوت الأساسية ليست جيدة فقط لإطلاق رائحة منعشة وقد يعمل البعض كعلاج طبيعى للعقل والجسم تشمل الفوائد العلاجية تقليل التوتر والقلق والالتهابات، حتى أن بعض الزيوت قد تحسن النوم، إلى جانب هذه الفوائد تتمتع بعض الزيوت الأساسية بخصائص مضادة للميكروبات هذا يعنى أنها يمكن أن تقتل البكتيريا والفطريات ومسببات الأمراض الفيروسية.

كيف تقتل الزيوت العطرية البكتيريا؟

تمتلك بعض الزيوت العطرية بشكل طبيعي مركبات مضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات، وهذه المركبات هي التي تمنح الزيوت القدرة على محاربة مسببات الأمراض، ويختلف المركب اعتمادًا على الزيت، لكن اثنين من هذه المركبات هما الألدهيدات والفينولات.

الألدهيدات مطهر واسع الطيف له القدرة على تعقيم وقتل الفطريات والفيروسات والبكتيريا، وثبت أيضًا أن الفينولات، وهى مركبات تعمل كمضادات للأكسدة، لها خصائص مضادة للبكتيريا.

قوة هذه المركبات فى تدمير مسببات الأمراض تدفع بعض الباحثين إلى الاعتقاد بأن الزيوت الأساسية يمكن أن تمنع بشكل فعال نمو أنواع معينة من البكتيريا، بما فى ذلك تلك التى أصبحت مقاومة للمضادات الحيوية فى السنوات الأخيرة.

الخصائص المضادة للبكتيريا فى ثلاثة زيوت أساسية محددة: زيت شجرة الشاي وزيت الليمون وزيت الأوكالبتوس.

زيت شجرة الشاى

يعرف أيضًا باسم زيت الميلاليوكا وهو زيت أساسى يأتى من أوراق شجرة الشاى، يُعتقد أن له خصائص مضادة للفيروسات، فضلاً عن خصائصه المضادة للفطريات والمطهرات، لهذا السبب غالبًا ما تستخدم شجرة الشاى لعلاج أنواع مختلفة من الأمراض الجلدية، بما فى ذلك حب الشباب وفطريات الأظافر وقشرة الرأس.

ويمكن أن تسبب هذه العوامل الممرضة مجموعة متنوعة من الأمراض، بما في ذلك:

تسمم غذائى، التهابات الجلد، التهاب رئوى، فيروسات المعدة، التهابات الدم، وقد يحسن زيت شجرة الشاى أيضًا حب الشباب الشائع والذى يحدث أحيانًا بسبب بكتريا المكورة العنقودية البرتقالية.

وتشير بعض الدراسات إلى أن الاستخدام الموضعى لزيت شجرة الشاى بنسبة 5% على مدار 4 إلى 8 أسابيع يحسن حب الشباب الشائع الخفيف إلى المتوسط.

طريقة استخدام زيت شجرة الشاى

الجرعة الموصى بها من زيت شجرة الشاى هى 5 إلى 15% من الزيت الموضعى المطبق مرة إلى مرتين يوميًا ويمكنك أيضًا استخدام زيت شجرة الشاى لتدفئة مياه الاستحمام أو استخدام موزع للشهيق ولا تبتلع الزيت، ولا يمكنك استخدام زيت شجرة الشاى موضعيًا فحسب، بل يمكنك أيضًا استخدامه كمطهر منزلي.

أضف 3 قطرات من زيت شجرة الشاي الأساسي إلى زجاجة رذاذ مع 1 كوب من الخل الأبيض و1 كوب ماء، وقبل استخدام أي زيت أساسي موضعيًا تأكد من تخفيفه بزيت ناقل، مثل زيت جوز الهند أو الزيتون أو اللوز الحلو أو زيت الجوجوبا أو زيت الأرجا. هذا يمكن أن يساعد في تقليل خطر تهيج الجلد، لا تضع الزيوت العطرية على الجلد مباشرة.

زيت الليمون

هو زيت أساسى آخر ثبت أن له خصائص مضادة للبكتيريا، فى إحدى الدراسات، ووجد الباحثون أنه يمكن أن يكون مستخلص عشبة الليمون فعالًا ضد Bacillus subtilis و Bacillus cereus ، ويمكن استخدامه لإنشاء عقاقير مضادة للميكروبات لعلاج الالتهابات البكتيرية.

كيفية استخدام زيت الليمون

يمكنك نشر زيت عشب الليمون لاستخدامه كمعطر طبيعي للجو في المنزل أو استنشاقه، ولتعزيز الاسترخاء يمكنك أيضًا خلط ثلاث أو أربع قطرات من الزيت بمنظف متعدد الأغراض، عند تخفيفه بزيت ناقل، يمكنك أيضًا وضع الزيت على بشرتك كمضاد موضعي للبكتيريا.

أولاً ، امزج 12 قطرة من الزيت مع 1 ملعقة صغيرة من الزيت الناقل دلكى الزيت على بشرتك أو أضيفيه إلى ماء الاستحمام.

زيت الكافور

يأتى زيت الكافور من شجرة الأوكالبتوس، موطنها أستراليا، ويحتوي الزيت على العديد من الفوائد الصحية القوية أيضًا والتي تشمل:

تقليل الالتهاب، تخفيف الأعراض المرتبطة بالربو، تحسين قشرة الرأس، خفض مستويات التوتر

وجدت الدراسات الحديثة أن زيت نبات الكافور له خصائص مضادة للميكروبات ضد مسببات الأمراض التالية:

بكتريا المكورة العنقودية البرتقالية، العقدية المقيحة (S. pyogenes)، السالمونيلا التيفية S، بكتريا قولونية، الزنجارية.

كيفية استخدام زيت الأوكالبتوس

ضع في اعتبارك أن زيت الأوكالبتوس شديد السمية، حتى بكميات صغيرة لذلك مثل الزيوت الأساسية الأخرى لا يجب تناولها، لاستخدام الزيت استنشقه باستخدام موزع أو أضف الزيت إلى ماء الاستحمام الدافئ.