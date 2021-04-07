شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد شاى القرنفل.. أبرزها إنقاص الوزن وتحسين الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوائد شاى القرنفل لا حصر لها حيث إن القرنفل هو أحد الأعشاب التى يمكن أن تساعد فى تعزيز صحتك وكذلك إنقاص الوزن، حيث يمكن لخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا أن تساعد فى تعزيز الهضم وتوفير الراحة من الأمراض الأخرى، وفى هذا التقرير نتعرف على فوائد شاى القرنفل، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".



فوائد شاي القرنفل

فوائد شاي القرنفلقد يساعدك على إنقاص الوزن

يمكن أن يساعد هذا الشاى على تحسين عملية الهضم ويمكن للمركب الموجود فى القرنفل والتوابل المستخدمة فى الشاى تحسين عملية الهضم لديك، والتى بدورها يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن حيث ترتبط كلتا العمليتين ببعضهما البعض ارتباطًا وثيقًا.

ومن المعروف أيضًا أن التوابل تعمل على تحسين معدل الأيض، ما يؤدى إلى تسريع عملية حرق الدهون.

قد يشفى عدوى الجلد

يحتوى القرنفل أيضًا على خصائص مطهرة يمكن أن تساعد فى علاج مشاكل الجلد وإزالة السموم من الجسم، ويمكن أن يساعد أيضًا فى تقليل الإجهاد التأكسدى، والذى يمكن أن يبطئ ظهور التجاعيد والبقع العمرية والعيوب.

علاج الجيوب الأنفية

يمكن أن يساعد هذا الشاى فى تقليل احتقان الصدر ويمكن أن يساعد فى تخفيف الجيوب الأنفية، يمكن لوجود الأوجينول فى التوابل أن يزيل الاحتقان ويوفر الراحة، ويحتوى القرنفل على فيتامين هـ وفيتامين ك الذى يمكن أن يساعد فى مكافحة العدوى البكتيرية، كما أن هذا الشاى فعال أيضًا فى علاج الحمى.

يخفف من آلام اللثة والأسنان

القرنفل مليئة بمركبات مضادة للالتهابات، ويمكن أن يساعد القرنفل أيضًا فى توفير الراحة من آلام الأسنان وتورم اللثة، ويمكن أن يساعد الشاى العشبى على إزالة البكتيريا من فمك، وبالتالى توفير راحة سريعة من مشاكل الأسنان.

الآثار الجانبية الشائعة للإفراط فى شرب شاى القرنفل

تعتبر التوابل آمنة بشكل عام للاستهلاك، لكن عند تناولها بكميات زائدة قد تضطر إلى التعامل مع بعض الآثار الجانبية الشائعة يعد شرب شاى القرنفل مرة أو مرتين يوميًا مفيدًا للصحة، وإذا كنت تستهلك أكثر فقد تضطر إلى التعامل مع اضطرابات الجهاز الهضمي وآلام العضلات والتعب.

كيفية صنع شاي القرنفل

مكونات:

2 كوب ماء

4-5 فصوص قرنفل

عود قرفة

زنجبيل

عصير ليمون



فوائد شاي القرنفل

طريقة العمل:

- صب الماء في إناء عميقة واتركه حتى يغلي ثم أضف القرنفل المطحون والزنجبيل المبشور وعيدان القرفة في الإناء.

- دع المكونات تنقع لمدة 15 إلى 20 دقيقة صفى الماء فى كوب وأضيف إليه ملعقة صغيرة من العسل وملعقة كبيرة من عصير الليمون.