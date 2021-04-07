شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الرياضة لصحتك عديدة منها الوقاية من السكرى وارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوائد الرياضة لا حصر لها، حيث يمكن أن تساعد الرياضة فى تقوية الجسم وربط وتنسيق الروابط العصبية بين العضلات لتحقيق التنسيق الكامل للجسم بالإضافة إلى هذه الفوائد الجسدية، فإن التفاعل الاجتماعى فى الرياضة يكافح الاكتئاب والقلق ويساعد فى تحسين التواصل الاجتماعى وصحة نفسية أفضل، وفقاً لموقع "organicfacts"، وفى هذا التقرير نتعرف على فوائد الرياضة لصحتك الجسدية.



فوائد الرياضة

فوائد الرياضة لصحتك

فوائد الرياضة لصحتك تشمل:

صحة القلب

تشير الأبحاث المنشورة في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة إلى أن النشاط البدنى يمكن أن يساعد فى تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية، وقد تساعد ممارسة الرياضة فى قدرة البطينين على التمدد، ما يسمح للقلب بضخ المزيد من الدم مع كل نبضة، وعندما يستطيع القلب ضخ المزيد من الدم مع كل نبضة يصبح قلبك أكثر كفاءة.

الوقاية من مرض السكرى

خلصت الأبحاث التى أجراها قسم علوم الحركة البشرية بجامعة أولد دومينيون الأمريكية، أن ممارسة الرياضة قد تساعد فى الوقاية من مرض السكرى من النوع الثانى وإدارته.



فوائد الرياضة

إنقاص الوزن

السمنة مشكلة كبيرة يواجهها الملايين من الناس فى جميع أنحاء العالم أكثر من 55% من البالغين في الولايات المتحدة يعانون من السمنة المفرطة، ما يمهد الطريق بشكل غير مباشر للحالات المزمنة.

وقالت الكلية الأمريكية للطب الرياضي إنه يمكن التعامل مع هذه المشكلة من خلال الانغماس في الرياضة أو الأنشطة البدنية المماثلة.

خفض ارتفاع ضغط الدم

قد يؤدى ارتفاع ضغط الدم إلى الإصابة بسكتة دماغية أو أمراض القلب، واقترحت خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة أنه بصرف النظر عن إدارة النظام الغذائى، يمكن أن تكون الرياضة والأنشطة البدنية مهمة للحفاظ على ضغط الدم طبيعيًا.

توازن مستويات الكوليسترول

يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة أيضًا فى الحفاظ على مستويات الكوليسترول المنخفضة، وكشف تقرير عام 2009 أن مباراة كرة قدم لمدة 90 دقيقة قللت من مستويات الدهون الثلاثية والبروتين الدهنى منخفض الكثافة (LDL) للاعبين المحترفين الذين شاركوا فى الدراسة، وعددهم 22 لاعباً.



فوائد الرياضة

تحسن الدورة الدموية

يمكن أن تتحسن الدورة الدموية عند بدء ممارسة الرياضة، ويظل الجسم مؤكسجًا جيدًا وبالتالى، قد يظل أكثر صحة ونشاطًا، وبصرف النظر عن الدورة الدموية يمكن أن يؤدى النشاط البدنى إلى زيادة عدد الهيموجلوبين وحجم الدم.

تقوية المناعة

يمكن أن يؤدى الانغماس المنتظم فى ممارسة الرياضة والرياضة إلى تحصين الجسم من العديد من الأمراض التى تصيب الإنسان عادة بسبب ضعف المناعة، فعندما يمارس الشخص التمارين، فإن المعدل الذى تصل به خلايا الدم البيضاء إلى كل جزء من الجسم قد يزيد بشكل ملحوظ إلى زيادة إفراز العرق وقد تزيل السموم أيضًا.

عظام أقوى

ممارسة الرياضة مفيدة ويمكن أن تقوى ليس فقط العضلات لكن أيضًا العظام فى جسمك، فقد تزداد كثافة العظام بسبب "تحميل" العظام بحركات عالية القوة.

ويؤدى الجرى أثناء ممارسة الرياضة إلى تحميل العظام بوزن أكبر بكثير من مجرد المشى، ويمكن أن يخلق هذا تكيفًا داخل العظم استجابةً للضغط المتزايد للعظام لتصبح أكثر كثافة وتكون قادرة على تحمل هذا الحمل المتزايد.