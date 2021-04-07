شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحارب عصير البنجر علامات الشيخوخة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البنجر من الخضروات التى تحتوى على العديد من الفوائد الصحية لكل أعضاء الجسم، حيث يلعب دورا فى زيادة مستويات الهيموجلوبين وتعزيز المناعة، وكشفت دراسة حديثة نشرت فى مجلة "Redox Biology" أهمية البنجر فى مقاومة علامات الشيخوخة، حسبما ورد فى موقع "only my health".

هل البنجر مضاد للشيخوخة؟

أحد العوامل الرئيسية التى تسبب الشيخوخة هو نقص أكسيد النيتريك، ومع تقدم العمر يتناقص إنتاج أكسيد النيتريك ما يؤثر على الصحة الإدراكية ويعيق أيضا عمل الأوعية الدموية، لهذا السبب يعاني كبار السن من مشاكل الذاكرة وصحة الأوعية الدموية، ويحتوى البنجر على نترات غير عضوية يتم تحويلها إلى أكسيد النيتريك بمساعدة بكتيريا الفم.



عصير البنجر

وأجرت جامعة إكستر فى إنجلترا هذه الدراسة على مجموعتين من البالغين، تناولت المجموعة الأولى عصير البنجر الغنى بالنترات فكان من المفترض أن يتناولونه مرتين فى اليوم، كما تبين أن البكتيريا الصحية التي تعزز الصحة العامة تضاعفت بينما انخفضت تلك المرتبطة بالالتهابات والأمراض.



عصير البنجر

وتوصلت الدراسة إلى أن إضافة الأطعمة الغنية بالنترات إلى النظام الغذائى، مثل عصير البنجر لمدة عشرة أيام فقط، يمكن أن يغير بشكل كبير الميكروبيوم الفموى، وهى البكتيريا المتواجدة بالفم والتى تعمل على إبطاء التغيرات السلبية فى الأوعية الدموية والمعرفية المرتبطة بالشيخوخة.