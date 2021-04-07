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شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يسهم خفض تناول السكر فى تعزيز صحتك وزيادة متوسط عمرك؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يلعب النظام الغذائى دروا كبيرا فى زيادة متوسط العمر الافتراضى وتحسين الصحة العامة للأشخاص، خاصة لدى كبار السن، نظرا لأن اتباع نظام غذائى سليم، قد يعمل على تعزيز طول العمر ومقاومة مرحلة الشيخوخة وأمراضها المختلفة.
وكشف تقرير نشر فى موقع إكسبريس أن تغيير نمط العادات الغذائية يكون كلمة السر وراء تحسين صحة الفرد، من خلال تنفيذ تغييرات منتظمة صغيرة تصبح فيما بعد عادات وطقوس يومية.
وذكر التقرير أيضا أن من أهم النصائح أيضا لطول العمر تناول الأطعمة المطهية الطازجة، وتجنب تناول الأطعمة فائقة المعالجة التى تؤدى إلى زيادة الوزن مع جميع المشكلات الطبية المرتبطة به.
وأكد الخبراء أن الأطعمة فائقة المعالجة تؤدى إلى زيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض مثل السرطان والسكرى وارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم.