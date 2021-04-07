شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يسهم خفض تناول السكر فى تعزيز صحتك وزيادة متوسط عمرك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب النظام الغذائى دروا كبيرا فى زيادة متوسط العمر الافتراضى وتحسين الصحة العامة للأشخاص، خاصة لدى كبار السن، نظرا لأن اتباع نظام غذائى سليم، قد يعمل على تعزيز طول العمر ومقاومة مرحلة الشيخوخة وأمراضها المختلفة.

وكشف تقرير نشر فى موقع إكسبريس أن تغيير نمط العادات الغذائية يكون كلمة السر وراء تحسين صحة الفرد، من خلال تنفيذ تغييرات منتظمة صغيرة تصبح فيما بعد عادات وطقوس يومية.

ونصح الخبراء خلال التقرير بتقليل تناول السكر، الذى يؤدى إلى خفض التأثير الالتهابى للسكر المكرر على جميع الخلايا، والذى يخفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، كما أنه يسهم فى تقليل الإصابة بالسمنة ومضاعفاتها.

وحدد التقرير أن السكريات المضافة هى السكريات التى تضاف إلى الأطعمة أثناء معالجة الطعام أو التصنيع أو التحضير، فإن الاستهلاك المفرط للسكريات المضافة، خاصة المشروبات المحلاة بالسكر قد ساهم فى انتشار السمنة على المستوى العالمى.

وذكر التقرير أيضا أن من أهم النصائح أيضا لطول العمر تناول الأطعمة المطهية الطازجة، وتجنب تناول الأطعمة فائقة المعالجة التى تؤدى إلى زيادة الوزن مع جميع المشكلات الطبية المرتبطة به.

وأكد الخبراء أن الأطعمة فائقة المعالجة تؤدى إلى زيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض مثل السرطان والسكرى وارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم.