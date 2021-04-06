التحالف يدمر مسيرة حوثية مفخخة باتجاه السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

وقال التحالف إن "قواته تمكنت من تدمير طائرة مسيرة مفخخة باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي السعودية".

والسبت الماضي، أعلن التحالف العربي تدمير زورق مفخخ مسير عن بعد يتبع مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن بالصليف.

وقال التحالف العربي، في بيان، إن قواته أحبطت هجوماً وشيكاً بزورق مفخخ من قبل المليشيا الحوثي جنوبي البحر الأحمر.

والخميس الماضي، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه السعودية.

ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.