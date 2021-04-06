شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تشير لتناولك الكثير من الماء.. منها تورم اليدين والقدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شرب كمية كافية من الماء أمر حيوى حتى تعمل أجسامنا بشكل صحيح، لكن الإفراط فى شرب الماء قد يكون ضارًا، حيث قد يؤدى شرب الكثير من الماء إلى الإصابة بتسمم الماء، المعروف أيضًا باسم نقص صوديوم الدم، ما يتسبب في غمر الخلايا من الداخل بسبب انخفاض مستويات الصوديوم بشكل غير طبيعى فى مجرى الدم فى الحالات الشديدة، ويمكن أن يؤدى تسمم الماء إلى مشاكل صحية منهكة مثل الغيبوبة وحتى الموت، وفى هذا التقرير نتعرف على 7 علامات تشير إلى أنك تشرب الكثير من الماء، وفقاً لموقع "readersdigest".

7 علامات تشير إلى أنك تشرب الكثير من الماء

1- شرب الماء حتى عندما لا تشعر بالعطش

أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان جسمك يحتاج حقًا إلى المزيد من الماء هو أن تدرك بوعى ما إذا كنت تشعر بالفعل بالعطش أم لا، وأجسادنا مبرمجة جدًا لمحاربة الجفاف.

والعطش هو جهاز مراقبة فردى للجسم يتيح للجسم معرفة ما إذا كان بحاجة إلى المزيد من الماء.





2- يصبح البول صافياً

إذا كنت تشرب كمية صحية من الماء، فيجب أن يتحول لون البول إلى أصفر شفاف على الرغم من أن معظم الناس يعتقدون أن البول الصافى هو أكثر العلامات الصحية للترطيب، فإن وجود بول بدون تصبغ على الإطلاق قد يكون علامة على أنك تشرب الكثير من الماء.

وبالنسبة لمعظم الناس من 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميًا تعتبر كمية طبيعية، ويختلف هذا الاقتراح اعتمادًا على طول الفرد ووزنه وأنماط الرياضة التي يمارسها.

3- التبول بشكل متكرر بما فى ذلك أثناء الليل

إذا وجدت أنك غالبًا ما تستيقظ في منتصف الليل لاستخدام المرحاض فإنك تشر بالكثير من المياه وفقًا لعيادة كليفلاند، ويتبول معظم الناس ما بين ست إلى ثماني مرات في اليوم فإذا وجدت نفسك تتبول أكثر من عشر مرات في اليوم، فإنك تشرب كمية من الماء أكثر مما يحتاجه جسمك.

وينصح الخبراء بتناول آخر كوب من الماء قبل النوم بساعتين لمنح كليتيك وقتًا لتصفية الماء من خلال جسمك، وقد يكون التبول المتكرر مؤشرًا على الإصابة بمرض السكري الكاذب أيضًا.

4- تشعر بالغثيان وقد تعانى من القىء

أعراض الإفراط فى الترطيب تشبه إلى حد كبير أعراض الجفاف، وعندما تشرب الكثير من الماء تصبح الكلى غير قادرة على التخلص من السوائل الزائدة، ويبدأ الماء فى التجمع فى الجسم ويمكن أن يسبب هذا عددًا من الأعراض، بما في ذلك غالبًا الغثيان والقيء والإسهال.

5- صداع طوال اليوم

الصداع علامة على الإفراط في الماء والجفاف، على غرار الغثيان والقيء والإسهال، وعندما تشرب الكثير من الماء يقل تركيز الملح في الدم، ما يؤدي إلى تضخم الخلايا في الأعضاء في جميع أنحاء الجسم، وعندما ينخفض ​​تركيز الملح تنمو خلاياك.

وعند شرب الكثير من الماء، ينمو دماغك في الواقع ويضغط على الجمجمة، ويمكن أن يتسبب هذا الضغط الإضافي في حدوث صداع نابض ومشاكل صحية أكثر خطورة مثل ضعف الدماغ وصعوبة التنفس.

6- تورم أو تغير فى اللون فى يديك وشفتيك وقدميك

فى كثير من حالات نقص صوديوم الدم، يعانى الأشخاص من تورم ملحوظ أو تغير فى اللون فى أيديهم وشفاههم وأقدامهم.

وعندما تنتفخ جميع الخلايا فى جميع أنحاء جسمك، ستبدأ بشرتك فى الانتفاخ أيضًا أولئك الذين يشربون الكثير من الماء قد يزداد وزنهم فجأة بسبب التورم والماء الزائد فى مجرى الدم.

وإذا كنت تشرب أكثر من 10 أكواب من الماء كل يوم ولاحظت تورمًا أو تغيرًا فى لون يديك وشفتيك وقدميك، ففكر فى تقليل تناول الماء ومعرفة ما إذا كانت الأعراض تهدأ.