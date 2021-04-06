شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد قهوة الكركم.. تقاوم الالتهاب وتساعد فى تحسين الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قهوة الكركم من وصفات القهوة الشائعة وهر عبارة عن مزيج من القهوة ومقدار معين من الكركم، ويرصد التقرير التالي الفوائد الصحية لقهوة الكركم، وفقا من نشر بموقع boldsky.

1.الإجهاد التأكسدي

يحتوي الكركم على مادة كوركومينويد التى تسمى الكركمين لها خصائص قوية مضادة للأكسدة، أما القهوة تحتوى أيضا على مضادات الأكسدة، لذلك هذا المزيج يعمل على تقليل الإجهاد التأكسدي عن طريق تقليل الجذور الحرة في الجسم ومنع الأمراض ذات الصلة مثل مرض السكري والسرطان.

يقلل من وزن

الكركم له تأثير على خفض مؤشر كتلة الجسم بسبب وجود مادة البوليفينول النشطة بيولوجيا، والتى تدعم إنقاص الوزن عن طريق تثبيط هرمون اللبتين، وهوهرمون يساعد على تنظيم الشهية، ولذلك فإن قهوة الكركم أفضل مشروب لفقدان الوزن .



قهوة الكركم

يقاوم الالتهاب

يعتبر كل من الكركمين والكافيين من المركبات المضادة للالتهابات، التي قد تساعد في تقليل الالتهاب بالجسم ومنع الحالات الالتهابية المزمنة، مثل التهاب المفاصل والسكري كما يساعد الكافيين في القهوة على تقليل الالتهاب .



قهوة الكركم

تساعد في هضم

يحتوى الكركم على مركب الفوسفوليبيد ، وهو نوع من الدهون الموجودة في الحليب والمواد الغذائية الأخرى مثل البيض واللحوم، قد تساعد قهوة الكركم المصنوعة من الحليب في تحسين عملية الهضم، كما تساعد أيضًا في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.



قهوة الكركم

يقلل من الكوليسترول

الكركم والقهوة لهما خصائص لخفض الكوليسترول، وقد يساعدان في تقليل مستويات والدهون الثلاثية في الجسم، وتقليل خطرالإصابة بالسمنة والسكتة الدماغية.