نصائح رمضانية طبية.. صيام صحي بلا متاعب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يمكنك صيام شهر رمضان بدون الشعور بالتعب أو الإجهاد وهذا من خلال اتباع بعض النصائح الرمضانية الطبية والصحية.

مع بداية شهر رمضان يجب اتباع النصائح الصحية والطبية، التي تحميك خلال صيام الشهر المعظم حتى لا تتعرض صحتك إلى المخاطر، وفيما يلي إليكم نصائح رمضانية طبية.





نصائح رمضانية طبية

في شهر رمضان تزيد العزومات والتي يحرص الجميع على أن تكون مليئة بأنواع مختلفة من الأطعمة، والتي عند تناولها تشعرك بالامتلاء والخمول ما بعد وجبة الإفطار، وقد تتسبب هذه الأطعمة الدسمة في العديد من المخاطر الصحية المختلفة وخاصة لمن يعانون من أمراض مثل الضغط أو السكر أو القلب وغيرها من الأمراض، ولهذا يجب عليك اتباع بعض النصائح المختلفة التي تساعدك على صيام صحي.

عدم تناول كمية كبيرة من الطعام

تناول كميات كبيرة من الطعام سواء على وجبة الإفطار أو السحور يؤدي إلى الكثير من المشكلات الصحية ومنها عسر الهضم والإصابة بالتلبك المعوي، ووفق ما ذكره موقع "ويب طب"، فإنه قد يتسبب في ارتفاع معدل ثلاثي الغليسيريدات بالدم، فضلا عن أن الإفراط في الطعام في رمضان يتسبب فى ألم المعدة، وحدوث الانتفاخات والغازات المتكررة.

تناول السوائل

من المهم الحرص على الإكثار من تناول السوائل والماء بعد وجبة الإفطار في رمضان، حيث أنها تساعد على تعويض الجسم عن النقص بالسوائل خلال نهار رمضان، ويمكنك شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء والسوائل في الفترة ما بين وجبتي الإفطار والسحور، كما يوصى بتجنب تناول المشروبات الغازية وهذا لاحتوائها على نسبة كبيرة من السكر والذي يضر بجدار المعدة.

التقليل من الحلويات والأطعمة الدسمة

من المهم في وجبة الإفطار التقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من الدهون والسكريات، وهذا لأن لها أضرار تشمل التأثير على صحة القلب وحدوث الجلطات القلبية والدماغية، كما أنها تزيد من السعرات الحرارية وهذا يؤدي إلى زيادة الوزن، فضلا على أنه يضر بالمعدة مما يتسبب في التخمة والتلبك المعوي.





تناول السحور

من المهم عدم تفويت وجبة السحور والحرص على تأخيرها، حيث أن هذه الوجبة تساعد على إمداد الجسم بالعناصر الغذائية والسعرات الحرارية التي تساهم في تقوية الجسم خلال فترة النهار وعدم الشعور بالعطش والجوع، ولهذا من المهم أن تحتوي وجبة السحور على النشويات مثل خبز الحبوب الكاملة، والبروتينات مثل الجبن والبيض والحمص والدهون الصحية مثل زيت الزيتون، ويمكنك أيضا تناول الزبادي الذي يساعد على تهدئة المعدة، وشرب الماء.

ممارسة الرياضة

يجب الحرص على ممارسة الرياضة بشكل مستمر خلال أيام شهر رمضان، ويفضل أن يكون قبل تناول وجبة الإفطار بساعتين أو بعدها بساعتين، وهذا يساعد في الحصول على صحة أفضل خلال شهر رمضان.

النوم الجيد

يعتبر السهر خلال شهر رمضان من السلبيات التي تؤدي إلى الإضرار بالصحة، ولهذا عليك بالحصول على قسط كافي من النوم يوميا مع الحرص على عدم النوم بعد الإفطار مباشرة حيث أنه يزيد من الشعور بالخمول.

استشارة الطبيب

إذا كنت تعاني من أحد الأمراض المزمنة مثل الضغط أو السكري أو القلب يجب عليك استشارة الطبيب واتباع تعليماته، وعدم إهمال تناول الأدوية في المواعيد التي يحددها الطبيب.