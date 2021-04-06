شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تصاب بالتهاب ملتحمة العين وما أبرز أعراضها وأنواعها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الملتحمة أو العين الوردية هو التهاب فى الملتحمة، وهو الغشاء الرقيق الرقيق الذى يغطى بياض العين، وتحتوى الملتحمة على أوعية دموية دقيقة يمكن رؤيتها عند الفحص الدقيق، وعندما تتهيج الملتحمة أو تلتهب، تتضخم الأوعية الدموية التى تغذيها وتصبح أكثر بروزًا، ما يؤدى إلى تحول العين إلى اللون الأحمر، وفى هذا التقرير نتعرف على أسباب التهاب ملتحمة العين وأعراضه، وفقاً لموقع جامعة ميتشيجان الأمريكية.



التهاب ملتحمة العين

أعراض التهاب ملتحمة العين

- التهاب أو احمرار في العين

- الجفون الداخلية حمراء وملتهبة

- رؤية مشوشة

- الشعور بالحكة أو الخدش فى العين

- إفرازات صديد أو مخاطية أو مائية من العين



التهاب ملتحمة العين

أسباب التهاب ملتحمة العين

أسباب التهاب ملتحمة العين عديدة وهناك العديد من مصادر تهيج العين التي يمكن أن تسبب التهاب الملتحمة.

يمكن أن تسبب الالتهابات بسبب العدوى البكتيرية احمرار العين، والذى يتزامن مع صديد أو إفرازات من العين، أو يمكن أن تسبب احمرار العين المرتبط بتقشر الرموش مع وجود إفرازات قليلة أو معدومة.

التهاب الملتحمة الفيروسى

يمكن أن تسبب الفيروسات التهاب الملتحمة، مثل احمرار العين المألوف والتهاب الحلق وسيلان الأنف من نزلات البرد.

عادة ما ينتج عن التهاب الملتحمة الفيروسى إفرازات مخاطية مائية وتستمر من أسبوع إلى أسبوعين.

ويمكن أن يكون التهاب الملتحمة، المعروف باسم "العين الوردية"، معديًا تمامًا ويجب عدم مشاركة المناديل القماشية والمناشف خلال هذا الوقت ويساعد غسل اليدين أيضًا على منع انتشار هذه العدوى.

الحساسية

يمكن أن تسبب الحساسية التهاب الملتحمة، الذي ينتج عنه إفرازات بيضاء وخيطية يمكن أن تسبب الحساسية حكة في العين أو تسبب احمرارًا مزمنًا في العين وقد تسبب المهيجات البيئية ، مثل الدخان أو الأبخرة، التهاب الملتحمة.

ويتفاقم أى نوع من أنواع التهاب الملتحمة بسبب جفاف العين.