شكرا لقرائتكم خبر عن يوم الصحة العالمى.. المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار تجرى 100 ألف جراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم باليوم العالمى للصحة فى 7 أبريل وتبرز اهتمامات مصر بتطوير المجال الصحى، وذلك من خلال مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام بصحة المصريين، ومن بين هذه المبادرات التى أثبتت نجاحها مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار حيث تم إجراء أكثر من 100ألف إجراء جراحى فى 9 تخصصات، فى إطار تنفيذ مبادرة القضاء على قوائم الانتظار فى فترة 8 شهور بمشاركة نحو 220 مستشفى وذلك بتكلفة إجمالية وصلت إلى ما يزيد على المليار جنيه تحملتها كل من وزارة الصحة والسكان، والبنك المركزى، وساهم المجتمع المدنى فيها بنحو 230 مليون جنيه.

وجاءت التدخلات الجراحية بواقع (53357 قسطرة قلب، و9777 جراحة قلب، و3418 جراحة مخ وأعصاب، و4540 جراحة عظام، و21767 جراحة رمد، و4217 جراحة أورام، و119 زراعة كلى، و127 زراعة كبد، و878 زراعة قوقعة).

نجحت مبادرة الرئيس السيسى لإنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة فى الانتهاء من 75 ألفًا و473 عملية جراحية من الحالات المسجلة سواء على الموقع الإلكترونى أو الخط الساخن.

1- يجرى تسجيل الحالات التى تحتاج إلى إجراء جراحات حرجة وعاجلة عبر الخط الساخن 15300 الذى يعمل يومياً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً.

2- تتيح وزارة الصحة تسجيل المرضى من خلال الموقع الإلكترونى للمبادرة

3 -تخصيص غرفة عمليات قوية بها ممثلون عن جميع المستشفيات للتواصل مع المرضى وتقديم الاستفسارات اللازمة للمريض.

4- الخدمات متاحة فى 164 مستشفى تضمنت 99 مستشفى حكوميًا بينهم 38 مستشفى جامعيًا.

5- المبادرة تتم فى 9 تخصصات طبية حرجة، وهى: القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وجراحة تغيير المفاصل، وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة للأطفال، وزراعة القرنية، وجراحات المياه البيضاء، وجراحة الأورام، والمخ والأعصاب.