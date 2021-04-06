شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح ذهبية لصوم صحي خلال شهر رمضان.. دليل إرشادي للمرضى الصائمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صوم شهر رمضان عبادة وفريضة فرضها الله على عباده ، كما أنها عادة صحية من شأنها أن تحسّن كثيراً من الصحة العامة للإنسان إذا ما اتبع القواعد الدينية والصحية المنظمة لها بطريقة سليمة، ورغم ذلك فإن بعض العادات الخاطئة المنتشرة بين الصائمين من كافة الفئات يمكنها أن تلحق الضرر بصحّتك.

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، نقدّم لك مجموعة واسعة من نصائح التغذية والإرشادات الطبية المهمة لصوم دون تعب وإرهاق.

وتعد ممارسة الرياضة وعدم إهمال وجبة السحور من أهم النصائح الصحية الهامة خلال شهر الصيام.

– عدم إهمال وجبة السحور

تعتبر وجبة السحور من أهم الوجبات التي يجب الإهتمام بها من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي على القيمة الغذائية العالية والتي تقاوم العطش وتمنع الشعور بالجوع.

يجب الحرص على تناول السحور في وقت متأخر، مما يساعد على التقليل من الشعور بالجوع والعطش.

تناول كمية كافية من الماء خلال وجبة السحور.

يجب أن يوجد على وجبة السحور نوع من الأطعمة التي تحتوي على البروتينات ومنها البيض أو الجبن، ونوع من الدهون الصحية مثل زيت الزيتون ومن الممكن أن يضاف إلى الأطعمة على السحور.

اختيار نوع من الفواكه والخضروات التي يٌنصح بأن يتم تناولها على السحور.

– التقليل من كمية الطعام

عند تناول الطعام وخاصة على وجبة الإفطار عليك بالتقليل من كمية الطعام الذي يتم تناوله، حيث أن كثرته تؤدي إلى حدوث مشكلات صحية، ومنها عسر الهضم والتلبك المعوي والإصابة بالكسل والخمول.

– خطورة الحلويات

يشتهر شهر رمضان بالحلويات التي يحرص الجميع على تناولها، ولكنها تمثل خطورة على حياة الإنسان، حيث بالرغم من أنها تمد الجسم بالطاقة إلا أن استهلاكها بكميات كبيرة قد يؤدي إلى الإصابة بالإنسداد في الشرايين، والتسبب في حدوث الجلطات القلبية والدماغية.

ونصح طبيب باطنة بتجنّب تناول الحلويات الدسمة، كالكنافة والبقلاوة، سواً مع وجبة الإفطار أو السحور، وإستبدالها بالفاكهة، التمر، الفواكه المجففة، أو بالحلويات الخفيفة مثل: المهلبية.

– احذروا المشروبات الغازية

يلجأ الكثيرون إلى شرب المشروبات الغازية بعد وجبة الإفطار ظنا منهم أنها تساعد على الهضم، ولكنه يعتبر من العادات السيئة التي تؤثر على الصحة حيث تزيد من خطورة الإصابة بمرض السكري وهشاشة العظام، فضلا على أنها تؤدي إلى توسيع جدار المعدة مما يجعل الإنسان يشعر بالجوع بشكل أسرع.

– ممارسة الرياضة

تعد الرياضة هامة خلال شهر الصيام حيث أنها تساعد على التخلص من الكسل والوهن الناتج عن الصيام.

ولكن يجب عليك الحرص على إختيار نوع من الرياضة البسيطة مثل رياضة المشي على أن تكون بين وجبتي الإفطار والسحور، فضلا على أن الرياضة تحمي من الإصابة من الأمراض وتعزز صحة القلب وتحمي الجهاز الهضمي من الأمراض.

كيف تتجنب العطش والجفاف؟

قدمت مدينة الملك سعود الطبية، عدة نصائح صحية للتخفيف من العطش وتجنب الجفاف خلال فترة الصيام بشهر رمضان المبارك.

وذكرت مدينة سعود الطبية عبر “تويتر” أنه للتخفيف من العطش وتجنب الجفاف يجب إتباع التالي:

ـ تجنب الأغذية والمشروبات السكرية المركزة، والتوابل الحارقة والأغذية شديدة الملوحة لأنها تسحب السوائل من الخلايا ومن الدم، فتزداد حاجة الجسم للماء.

ـ الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف التي تبقى في الأمعاء فترة أطول نسبيا.

ـ تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان.

ـ الحرص على شرب كمية كافية (ثمانية كاسات ماء على الأقل) بالوقت ما بين الإفطار والسحور

ـ أخذ الحيطة للمرضى الذين يتناولون مدرات البول.

ـ محاولة تقليل شرب القهوة والشاي لاحتوائها على نسبة من الكافيين والسكر التي تسبب الجفاف.

ونصحت سعود الطبية، بعدم الإكثار من شرب العرقسوس خصوصًا لمرضى ضغط الدم؛ لأنه يتسبب في ارتفاعه، وتجنب شراب العرقسوس إن كان الشخص يتناول دواء السيولة (وارفارين) لتعارضهما وخطر إمكانية تعرضه لتجلط الدم.

ووجهت سعود الطبية نصائح عامة لتناول الدواء في رمضان، كالتالي:

ـ إذا كان المريض يستخدم الدواء مرة في اليوم ومن ثم يمكن أخذه عند الفطور أو السحور.

ـ إن كان المريض يستخدم الدواء مرتين في اليوم، فيأخذه عند الفطور والسحور.

ـ الأدوية التي تؤخذ 3 أو 4 مرات في اليوم ، يجب استشارة الطبيب لإمكانية وجود بديل مناسب.

ـ استفسر عن جرعة أدويتك المدرة للبول لتغييرها بما يناسب مواعيد نومك وصلاتك في رمضان.

صحة الجهاز الهضمي

قدم طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، نصائح مهمة للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح “الذيابي”، في مقطع فيديو على موقع “تويتر”، أنه ينصح بتقليل كميات الطعام عند الإفطار، أو تقسيم الوجبة إلى قسمين على أقل تقدير، لتكون وجبة سهلة الهضم وخفيفة على المعدة.

وأضاف أن هذه الطريقة ستجنب الصائم التخمة والكسل والخمول وسوء الهضم والحموضة، وزيادة الوزن.

وأكد أن تناول دفعة كبيرة من الطعام عقب فترة الصيام، سيؤدي إلى حدوث خلل في وظائف الجهاز الهضمي، وزيادة تدفق الدم، مما يؤثر سلباً على أجهزة أخرى مثل الدماغ والجهاز التنفسي، وعلى المدى البعيد يؤدي إلى الإصابة بالسمنة والسكري.

ماء السحور

وحذر د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، من خطورة الإفراط في شرب الماء عند السحور، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الذيابي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن الافراط في شرب الماء عند السحور يؤدي إلى سرعة فقدانه بالتبوّل المتكرر خلال ساعات النهار الأولى، مع الحرمان من النوم الجيد”.

وأضاف د. عبدالله الذيابي أن الجسم لا يخزن الماء الذي يفوق حاجته.

مواعيد الأدوية في رمضان

ونصح طبيب الباطنة والجهاز الهضمي المرضى بتناول الأدوية في مواعيد محددة خلال شهر رمضان لضمان صحة أفضل.

ونصح بتناول دواء خمول الغدة الدرقية في رمضان بعد 4 ساعات من وجبة الافطار، ويُفضل عدم تناول أي طعام بعده مدة ساعة.

وفيما يخص أدوية الحموضة الشائعة والتي تؤخذ بكثرة في رمضان، حدد الوقت المناسب لتناولها وهو أما قبل السحور ب٣٠-٦٠ دقيقة أو قبل الإفطار، مثلًا تفطر على تمر وماء وتأخذ الدواء وبعد 30-60 دقيقة تتناول وجبة الإفطار.

بخاخ الربو لا يفطر

من جانبه، أوضح أستاذ الفقه بكلية الشريعة في جامعة القصيم، الدكتور خالد المصلح، حكم استخدام بخاخ الربو في نهار رمضان.

وأكد المصلح، خلال مشاركته ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن استخدام البخاخ لا يفطر ولا يؤثر على صحة الصوم.

وأوضح المصلح، أن مثل هذه العلاجات ليست أكلاً أو شرباً ولا تدخل في مجرى الأكل أو الشرب، ولهذا فهي غير مبطلة للصوم.

10 نصائح لخسارة الوزن في رمضان

يخشى الكثيرون من زيادة وزنهم خلال شهر رمضان الكريم، حيث لا يستطيعون مقاومة مائدة الإفطار التي تشمل أنواعا عديدة من المأكولات والمشروبات.

ويرى متخصصون في التغذية أن الصيام المتقطع، وهو الامتناع عن تناول الطعام لمدة ساعات معينة يوميا، يساعد على حرق الدهون في الجسم.

وحدد استشاري سمنة ونحافة وأمراض الباطنية ١٠ خطوات لمساعدة الصائمين في ريجيم رمضان، وهي كالتالي:

1- الإكثار من شرب المياه ما بين الإفطار إلى السحور بمعدل لتر مياه كل ٣ ساعات.

2- الابتعاد عن تناول كميات كبيرة من الخشاف، والاكتفاء بأخذ تمرة واحدة عند الإفطار، مع نصف كوب لبن خالي الدسم.

٣- شرب العصائر الرمضانية بسكر دايت أو سكر خالٍ من مادة الأسبرتام.

٤- البدء بتناول شوربة خالية الدسم، بأن تكون المرقة منزوعة الدسم أو اللبن المستخدم خالي الدسم.

5- البدء بتناول البروتين للمساعدة في الشعور بالشبع.

٦- الإكثار من تناول الخضراوات الورقية.

٧- تقليل كميات النشويات والاكتفاء بأخذ ٣ ملاعق أرز أو مكرونة أو نصف رغيف.

٨- متاح أخذ قطعة صغيرة من الحلويات أو الشوكولاتة بعد صلاة التراويح.

٩- السحور يكون عبارة عن كوب زبادي عليه عصير ليمون، مع ثمرة فاكهة مسموح بها، بعيدا عن الموز والمانجو أو ٤ ملاعق فول، مع تناول الخيار، حتى يساعد في الشعور بالامتلاء وعدم العطش.

١٠- الابتعاد عن الدهون والأملاح في الإفطار والسحور.

فرصة لهجرة التدخين

يعد شهررمضان فرصة ذهبية أمام المدخين، للتخفيف أو الإقلاع عن تدخين السجائر أو الشيشة، ومن بين أعراض إنسحاب النيكوتين التي قد تشعر بها في الأيام الأولى من رمضان (الأرق – الإعياء – التوتر والغضب – صعوبة التركيز – الصداع).

نصائح لوجبة الإفطار

– تناول ثلاث حبات من التمر قبل البدء بالإفطار؛ لتفادي حصول نقص في معدلات السكر في الدم، ثمّ شرب كوب من الماء أو اللبن، قبل تناول الطعام.

– بدء الإفطار بتناول الشوربة الساخنة؛ لأنّها تليّن المعدة، وتخفف الشعور بالانقباضات، ثمّ تناول السلطة، وتناول الوجبة الرئيسيّة بعدها بشكل معتدل.

– التنويع في وجبات الإفطار، وإدخال الأطعمة المختلفة كالسلطات، واللحوم، والأسماك، والبقوليّات وغيرها.

– شرب كميّة وفيرة من المياه بين فترتي الإفطار والسحور؛ بحيث لا تقلّ عن ثمانية أكواب، مع الحرص على شربها تدريجيّاً؛ لتجنب الشعور بالانتفاخ.

– ممارسة رياضة المشي يومياً، وذلك بعد تناول وجبة الإفطار بساعتين؛ ليقوم الجهاز الهضمي بعمله ويهضم الطعام.

نصائح لوجبة السحور

– الحرص على تناول وجبة السحور وعدم تجاهلها؛ فالسحور يمدّ الصائمين بالطاقة خلال النهار.

– الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على النشويّات بطيئة الامتصاص كخبز القمح الكامل، أو رقائق الفطور الكاملة؛ وذلك للحفاظ على مستوى السكر في الدم، إلى جانب تناول الفواكه والخضار المُنعشة والمُرطبة كالبطيخ.

– تجنب تناول الأطعمة الدسمة أو المليئة بالسكريّات كالحلاوة.

نصائح طبيّة لمرضى السكري

– عدم قدرة مريض السكري من النوع الأول الصيام نهائيّاً؛ بسبب عرضته للإصابة بالنقص الحادّ في مستوى السكر بالدم، واحتماليّة الدخول في غيبوبة.

– أخذ أقراص السكري عن طريق الفم لمرضى السكري من النوع الثاني، مع مراعاة تنظيم وجبات الإفطار والسحور.

– استشارة الطبيب في حالات سكري الحمل الذي يُقرر قدرة المرأة على الصيام من عدمها، فهناك بعض النساء اللواتي يشعرن بالدوخة، وزيادة خفقان القلب عند الصيام، فينصحن بالإفطار فوراً.

نصائح طبيّة لمرضى القلب

– استشارة الطبيب قبل الصيام، فهو الذي يقرر صيام المريض من عدمه.

– الالتزام بشرب كميّات الدواء في الأوقات المحددة خلال فترة الإفطار والسحور، والتي يحددها الطبيب بعد أن يسمح للمريض بالصيام.

– تناول الأطعمة الصحيّة، والابتعاد عن الأطعمة التي كان يتجنبها مريض القلب قبل شهر رمضان المبارك.

30 نصيحة مهمة للجميع

1. ينصح الجميع في شهر رمضان بالاهتمام بوجبة السحور وعدم التهاون فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : تسحروا فإن في السحور بركة ويقول : السحور أكلة بركة فلا تَدَعوه ولو أن أحدكم تجرَّع جرعة ماء، فإن اللّه وملائكته يصلون على المتسحرين

2. ينصح مرضى ارتفاع ضغط الدم في رمضان بالإكثار من تناول السوائل اعتبارا من فترة الإفطار إلى وقت الإمساك لتجنب الجفاف في اليوم التالي وما قد يتبعه من مضاعفات ، كما ينصحون بتجنب الأطعمة الدسمة والمخللات والسوائل التي تحوي نسبة عالية من مادة الكافيين ( القهوة ، المشروبات الغازية ) .

3. ينصح مرضى ارتفاع ضغط الدم في رمضان بعدم الإكثار من الحلوى لأنها تؤدي إلى زيادة الوزن مما يعوق جدوى الأدوية المستعملة في علاج ارتفاع ضغط الدم

4. لتجنب الصداع أيام رمضان ينصح بالحرص على وجبة السحور وتأخيرها إلى ما قبل الفجر وزيادة المحتوى البروتيني فيها

5. نصيحة طبية وشرعية : ينصح جميع الصائمين بتعجيل الفطر وعدم تأخيره

6. نصيحة طبية وشرعية : ينصح الجميع بابتداء الإفطار على رطبات

7. إذا كان هناك مرض يشق على الصائم ويضره فيجب عليه الإفطار وإذا كان المرض يشق عليه ولكن لا يضره فيكره له الصيام أيضا لأنه تفويت لرخصة الله وإذا كان المرض بسيطا بحيث لا يشق على المريض ولا يضره فيجب عليه الصوم ، والذي يحدد كل هذا هو الطبيب المسلم الماهر الأمين

8. الشيخ المسن الذي ضعفت صحته و الذي يحتفظ يعقله ولا يزال يميز ولكن لا يطيق الصيام يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا

9. العجوز الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام عنه؛ لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه، فأشبه الصبي قبل التمييز.

10. المريض العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً لا يرجى في عرف الأطباء زواله يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا.

11. مرضى سكري النوع الأول الذين يتناولون جرعة واحدة من الأنسولين يومياً :باستطاعتهم الصيام فلا خطر عليهم. على أن تكون حقنة الإنسولين قبل الإفطار مباشرة.مع ضرورة ضبط الجرعة مع الطبيب.وقياس نسبة السكر دوريا.

12. مرضى سكري النوع الأول الذين يعالجون بحقن الأنسولين عدة مرات في اليوم، فإن صيامهم يشكل خطراً أكيداً أو محققاً على صحتهم. لهذا فقد أجمع معظم الأطباء على عدم صيامهم.

13. مرضى سكري النوع الثاني الذين لا يعتمدون على الإنسولين بل يعتمدون على الحمية ( تنظيم الغذاء ) فقط. يمكنهم الصيام، بل الصوم فائدة عظيمة لهم.

14. مرضى سكري النوع الثاني الذين يتناولون قرصاً واحداً يمكنهم الصيام أيضاً شريطة أن توزع كمية الطعام على الفطور والسحور بالتساوي، وأن يكون القرص بعد أذان المغرب وقبل الإفطار مباشرة

15. مرضى سكري النوع الثاني الذين يتناولون قرصين ، يمكن لهذه الفئة الصيام أيضاً، حيث يؤخذ القرص الأول أو الجرعة الأولى بعد أذان المغرب مباشرة وقبل الإفطار، ويؤخذ القرص الثاني أو الجرعة الثانية (بعد تعديل كمية الجرعة وغالبا تخفض) قبل السحور

16. مرضى سكري النوع الثاني الذين يتناولون الحبوب ثلاث مرات يوميا فعليهم تناول جرعة الصباح والظهر أثناء الافطار أما جرعة المساء فيتناولونها مع السحور. ويجب على هؤلاء المرضى مراجعة الطبيب قبل البدء في الصيام أو تغيير نظام أخذ الدواء

17. المصابون بالسكري في سن المراهقة يصعب عليهم الصيام و لا ينصحون به

18. الحوامل المصابات بالسكري يصعب عليهن الصيام ولا ينصحن به

19. إذا أحس مريض السكري أثناء صيامه بأعراض انخفاض السكر في الدم فعليه بقطع الصيام فورا وتناول مشروبات سكرية في الحال

20. ينصح مريض السكري الذي يقرر الصيام بأن يؤخر وجبة السحور إلى ما قبل الفجر وعليه أن يتجنب الإجهاد منعا لانخفاض مستوى السكر في الدم

21. ينصح مريض السكري الذي يقرر الصيام بالإكثار من شرب الماء أثناء فترة الإفطار لتجنب الجفاف

22. ينصح مريض القصور الكلوي بمراجعة الطبيب المتابع لحالته لأخذ النصيحة الطبية حسب حالته المرضية قبل الشروع في صوم رمضان.

23. بالنسبة لمرضى الغسيل الكلوي : فيمكنهم الصوم ، بشرط أن تكون القيم الأساسية تحت السيطرة ( حسب إفادة الطبيب المعالج المختص) على أن يفطروا في الأيام التي يتلقون فيها جلسات الغسيل ، إذا كانت هذه الجلسات تقع في أثناء النهار ، حيث إن عملية الغسيل يصاحبها إعطاء محاليل عن طريق الوريد مما يفسد الصيام

24. بالنسبة للمرضى الذين أجريت لهم عملية زراعة الكلى والذين استقرت حالتهم فيمكنهم أن يصوموا بعد مرور عام من زراعة الكلى لهم إذا كان الجسم قد توافق مع الكلى المزروعة بشكل جيد ، وعليه فإن المريض يمكنه تناول مثبطات المناعة اللازمة مثل عقار السيكلوسبورين الذي يؤخذ عادة كل 12 ساعة ، بعد الإفطار وعند السحورمع ضرورة المتابعة اللصيقة مع الطبيب المعالج

25. بالنسبة للمرضى الذين أجريت لهم عملية زراعة الكلى ولم تستقر حالتهم ،فقد يؤدي الصيام إلى تأثيرات ضارة على الكلى المزروعة والجسم ، لذلك يجب مراجعة الطبيب المعالج لهم قبل التفكير في مبدأ الصيام

26. بالنسبة لمرضى حصوات الكلى والحالب والمثانة البولية فيمكنهم الصيام بشرط شرب كميات كبيرة من السوائل بعد الإفطار حتى تساعد على تخفيف الأملاح وعدم ترسبها و طرد الحصوات الصغيرة مع ضرورة الانتباه إلى الإقلال من تناول اللحوم الحمراء ، وملح الطعام والسبانخ والطماطم والمكسرات والشاي والقهوة ،وكذلك عليهم تجنب التعرض للمجهود الشديد أثناء النهار و تجنب التعرض للحر الشديد

27. الصيام من افضل الوسائل المعينة على تحسن الصحة النفسية ومعالجة الاكتئاب

28. أثناء حدوث نوبة ربو حادة فيجب على المريض ان يفطر فورا لأنها تعتبر حالة طوارئ كما انه سيركب له محاليل مغذية وهي تعتبر مفطرة

29. إذا كانت حالة مريض الربو غير شديدة ويحتاج فيها فقط إلى البخاخ فيمكنه استعماله مع الاستمرار في الصيام لأنه لا يفطر حسب فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء والعديد من العلماء

30. في حالة احتقان الأنف يمكن الاستعاضة عن قطرات الأنف بالأقراص التي تزيل الاحتقان الأنفي والتي يمتد مفعولها إلى 12 ساعة .