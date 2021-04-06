الصحة العالمية: تسريع "الوصول العادل" للقاحات يحتاج 22.1 مليار دولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت منظمة الصحة العالمية، لتسريع الوصول العادل للقاحات والعلاجات ومعدات الوقاية واختبارات التشخيص، وإتاحتها لمن يحتاجها حول العالم.

وأضافت أن مرفق "كوفاكس" ومسرع "إكت" كركيزة لنشر اللقاحات، وبينها لقاح فيروس كورونا المستجد في دول العالم، بحاجة إلى 22.1 مليار دولار لتحقيق الوصول العادل والسريع للقاحات والعلاجات.



وحث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم دول العالم على الاستثمار في الصحة كمحرك للتنمية، وتعزيز الخدمات الصحية، وإزالة الحواجز التي تحول دون الوصول لتلك الخدمات، ليحظى المزيد من الناس بفرصة عيش حياة صحية .

وأشار إلى أنه تم ضخ 1 % من الناتج المحلي الإجمالي على الرعاية الصحية، ما سيؤدي إلى زيادة متوسط العمر وإنقاذ عشرات الملايين من المرضى، وذلك عشية اليوم العالمي للصحة الموافق، الأربعاء.

كما دعا إلى الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية، حيث لازال أكثر من نصف سكان العالم يفتقرون إلى الخدمات الصحية الأساسية.

وطالب أدهانوم بسد العجز العالمي البالغ 18 مليون عامل صحي مطلوب لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، وخلق ما لا يقل عن 10 ملايين وظيفة إضافية بدوام كامل على مستوي العالم، وبناء أحياء ومدن آمنة وصحية، عبر تحسين أنظمة النقل ومرافق المياه والصرف الصحي .

وأشار إلى أن 80 % من سكان العالم يعيش في فقر مدقع في المناطق الريفية، يفتقرون إلى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الأساسية .

وحث على تعزيز نظم البيانات الصحية لتكون على مستوى عال من الجودة والمصنفة حسب معدلات التعليم والثروة والجنس والعرق ومكان الإقامة لمعرفة أماكن عدم المساواة ومعالجتها .

وأوضح أدهانوم ان المنظمة ستبدأ الأيام المقبلة حملة لحشد الموارد تحمل عنوان "احصل على لقاح وامنح لقاحًا" وهي الحملة التي ستتيح لكل فرد أو مؤسسة المساهمة في توفير اللقاحات للجميع.