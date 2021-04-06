غزة تحاصر "كوفيد-19" بـ 4 إجراءات جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الحكومية في غزة، الثلاثاء، أربعة إجراءات جديدة، منها إغلاق المؤسسات التعليمية، لمواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وقال إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، إن خلية إدارة الأزمة قررت فرض مزيد من الإجراءات الوقائية؛ لمواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس، وهذا المرة الثانية خلال أقل من أسبوع التي تفرض فيها السلطات المحلية بغزة إجراءات لمواجهة ارتفاع أعداد المصابين بكورونا.

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وذكر أن أولى الإجراءات، وقف حركة المركبات بالكامل اعتباراً من الساعة 9 مساء الأربعاء، وحتى الساعة 6:00 صباح الأحد، 11 أبريل، مع تعطيل عمل المؤسسات الحكومية خلال هذه الفترة.





وبيّن أن الإجراء الثاني هو إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، وتشمل: المدارس، والجامعات، ورياض الأطفال، ابتداء من يوم الأربعاء وحتى إشعار آخر.

وأشار إلى أن الإجراءات تتضمن الإبقاء على القرارات المتخذة سابقاً، وهي: إغلاق صالات الأفراح، ومنع التجمعات، والإغلاق الليلي يومياً عند الساعة 9 مساء، وإغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية، ومنع إقامة الحفلات وبيوت العزاء في الشوارع العامة.

وأكد أن الشرطة ستقوم بتكثيف جولاتها ومتابعتها لالتزام جميع القطاعات والمنشآت بتلك الإجراءات، مع اتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة وفقاً للقانون.

من جهتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي التحول من التعليم المدمج إلى النظام الكامل للتعليم عن بعد ابتداءً من الأربعاء، وقالت الوزارة في بيان لها، إن ذلك جاء بناء على توصيات خلية الأزمة الحكومية وبسبب الظروف الصحية الحالية التي يمر بها قطاع غزة.

وأضافت: "بناء على هذا القرار ينتهي الدوام الوجاهي لطلبة المدارس ابتداءً من الثلاثاء ويبدأ استخدام الفصول الافتراضية الإلكترونية مع تفعيل كافة أدوات التعليم عن بعد".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، وفاة 21 مصابًا بفيروس كورونا، وتسجيل 2593 إصابة جديدة في الضفة الغربية والقدس، وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.



