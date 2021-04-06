أكبر ملعب كرة قدم فرنسي يتحول لمركز تطعيم ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فتح أكبر ملعب كرة قدم في فرنسا أبوابه، الثلاثاء، كمركز تطعيم مؤقت ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وسيتم إعطاء أكثر من 10 آلاف جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد- 19" أسبوعيا في الاستاد الوطني، "ستاد دو فرانس"، الذي سيعمل لـ6 أيام في الأسبوع.



وتم حجز نصف مواعيد التطعيم لسكان منطقة سين- سان- دوني التي تضررت بشدة جراء الجائحة والتي يقع بها الملعب.

وسجلت المنطقة مؤخرا 800 إصابة جديدة لكل 100 ألف شخص على مدار فترة سبعة أيام.

ورغم ذلك، قال أوريلين روسو، مدير وكالة الصحة الإقليمية، لمحطة فرانس إنفو، إن أي شخص يمكنه تلقي لقاح في الملعب إذا رغب في ذلك.

وتعمل فرنسا حاليا على تطعيم الأشخاص في دور التمريض والرعاية، ومن تزيد أعمارهم عن السبعين، ومقدمي الرعاية وعمال الإغاثة، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مسبقا وتزيد أعمارهم على 50 عاما، وأي شخص معرض لخطر شديد للإصابة بفيروس كورونا.