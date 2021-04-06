صحة ورشاقة

قفزة كبيرة بأعداد مصابي كورونا في السعودية.. لأول مرة منذ 7 أشهر

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت ، الثلاثاء، قفزة كبيرة بأعداد المصابين بفيروس المستجد في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية لأول مرة منذ حوالي 7 أشهر.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في بيان لها، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة إلى 394169 حالة مؤكدة، بزيادة 792 إصابة .

وتم تسجيل 467 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 380772 حالة، ما يمثل 97% من إجمالي الإصابات المسجلة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6711 حالات وفاة. 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

قد تقرأ أيضا