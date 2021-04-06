شكرا لقرائتكم خبر عن للإلهام والتعبير عن الخير..فيسبوك تعلن الاحتفال بشهر رمضان على جميع منصاتها بالعالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في شهر رمضان هذه السنة، تحتفل شركة فيسبوك على جميع منصاتها بالشهر الفضيل بحملة عالمية تهدف للاستكشاف والإلهام والتعبير عن الخير. وسوف تدار حملة #رمضان_الخير التي تجمع بين فيسبوك وInstagram وماسنجر وواتساب، للاحتفاء بأعمال الخير والتعاون وخدمة المجتمع والتي ستشمل كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعلى الرغم من الحواجز التي تحول دون اللقاءات وجهاً لوجه، يبقى رمضان شهراً للكرم والإحسان والتأمل. ففي عام 2020 تمكن الناس على مستوى العالم من جمع ضعف ما تم جمعه في عام 2019 من تبرعات مرتبطة بالشهر الكريم عبر فيسبوك وInstagram. وأرسل الناس أكثر من 20 مليون معايدةً بعنوان «رمضان كريم» عبر فيسبوك، كما ارتفعت مكالمات الفيديو عبر الواتساب بشكل كبير في اليوم الأول من عيد الفطر المبارك.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتركيا، انضم أكثر من 6.5 مليون شخص إلى المجموعات المرتبطة برمضان، والتي تم انشاؤها في عام 2020، وهو ما يدل على الدور الذي تلعبه المجتمعات المحلية بما في ذلك مجموعات فيسبوك، والصفحات، والمنظمات غير الحكومية في هذه المنطقة، عبر جمع الناس معاً، والتشجيع على التعاطف مع الآخر، والأعمال الخيرية، وجمع التبرعات.

وتم تطوير حملة #رمضان_الخير في البداية من قبل Instagram والتي تكمل في عامها الثالث الاحتفال بالأجواء الروحانية لشهر رمضان. وفي عام 2020، ساعدت الحملة المسلمين على الصيام وهم في عزلة عن الآخرين، والالتقاء بأحبائهم على الشبكة الافتراضية وصياغة تقاليد جديدة للاحتفال بالشهر الفضيل.

وهذا العام، ومع استمرار تعليمات التباعد الاجتماعي، فإن منصات فيسبوك ستواصل تقديمها الدعم لمسلمي العالم البالغ عددهم ملياري مسلم على احترام التقاليد والفروض الرمضانية بطرق جديدة كالتجمع افتراضياً ومشاركة الاحتفالات عبر الانترنت من خلال جميع منصات فيسبوك الأربع.

الاستكشاف، والإلهام، والتعبير عن الخير عالمياً.

يساعد #رمضان_الخير هذا العام الناس لاكتشاف طرق مبتكرة لعمل الخير ورد الجميل لمجتمعاتهم عبر سلسلة من الأدوات:

● أفكار الخير – قائمة مكونة من 30 عمل خير متاحة للجميع، ويمكن القيام بهذه الأعمال عبر المنصات الافتراضية .

● سيمكّن فيسبوك أولئك الذين يتطلعون إلى تقديم تبرعات خيرية خلال الشهر من خلال تسليط الضوء على المنظمات غير الربحية المخولة بجمع الزكاة من خلال حملات لجمع التبرعات الرمضانية عبر حملات لتوفير سلال الطعام، والإمدادات والمساعدات الطبية للأيتام والأرامل، واللاجئين في جميع أنحاء العالم.

● ويمكن للمستخدمين الوصول إلى «دليل رمضان» الذي أنشأته ساره صبري بالتعاون مع متابعيها.

كما سيرفع فيسبوك أصوات أولئك الذين يصنعون أثراً أو الذين يطمحون لخلق التغيير.

● ويشمل ذلك سلسلة عالمية لدفع عمل الخير إلى الأمام، وسيتم إطلاقها في الشرق الأوسط من قبل هيفاء بسيسو، نبيه الكيالي، لُچينة صلاح، رها محرق، وعادل العدواني باستخدام هاشتاج #رمضان_الخير.

● وكجزء من شراكة اعلامية لمدة شهر، سيرتبط فيسبوك بشبكة البودكاست العربية الشهيرة صوت التي تتخذ من الأردن مقراً لها – لتسليط الضوء على إلهام قادة المجتمع في المهجر في منطقة الشرق وشمال افريقيا، للحديث عن كيفية استخدامهم لتطبيقات فيسبوك لعمل الخير افتراضياً خلال شهر رمضان.

● ويمكن أيضاً للعائلات والأحباء التجمع عبر الشبكة الافتراضية لمشاهدة حصرية عبر فيسبوك Watch، وInstagram IGTV، من مجموعة من المبدعين مثل، خالد العامري، ومنال العالم، وشبكات كـ MBC وTVision وZee Entertainment.

● كما سيقوم فيسبوك بطرح أدلة أسبوعية للمشاهدة في جميع أنحاء المنطقة، وستجلب هذه الأدلة عروضاً ومقاطع، ومسلسلات جديدة إلى المنصة تحت هاشتاج #رمضان_الخير، حيث سيتم النشر على صفحة فيسبوك العربية.

● كما سيتمكن الناس من الاستماع إلى«Live Suhoor Talks”، وهي سلسلة عالمية تستضيف مبدعين مسلمين عبر بريطانيا، وآسيا، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، حيث يشمل حوارات أسبوعية حول موضوعات تتراوح ما بين الطعام والصيام، إلى الصحة النفسية والرفاهية.

● وبالإضافة إلى ذلك، سيشارك المبدعون من جميع أنحاء العالم لحظات من احتفالاتهم الرمضانية عبر @Instagram وDesign، @Creators، @[email protected] .

وأخيراً، عبر عائلة التطبيقات، طرح الفيسبوك ميزات جديدة للأشخاص الراغبين بمشاركة أعمال الخير والتواصل مع الأصدقاء والعائلة.

● وقد تم تطوير مجموعة من أدوات التعبير للمجتمع لمشاركة أعمال الخير، والتواصل مع الأصدقاء والعائلة خلال هذا الشهر. ويشمل ذلك ملصقات جديدة على Instagram من قبل @HalaAlAbbasi وعلى الواتساب من قبل Murat Kalkavan جنباً إلى جنب، مع الأفاتار الجديد وتأثيرات الكاميرا، والملصقات على فيسبوك، وماسنجر وماسنجر كيدز.

تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، سيسلط فيسبوك وInstagram الضوء على الشركات المحلية الصغيرة، والتي كانت تلهم الخير خلال شهر رمضان. وهنا نتكلم عن الأعمال التجارية التي تجاوزت الحدود لمساعدة الناس من حولها، ومجتمعاتها المحلية، عبر الأعمال الخيرية والتعاطف والوقوف معهم. ونظراً لأنه من المتوقع أن يتم الجزء الأكبر من التسوق عبر الانترنت خلال شهر رمضان، سيساعد فيسبوك المسوقين على الاستعداد من خلال الكشف عن مجموعة أدوات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي ستكون دليلاً سريعاً للشركات للحصول على أقصى استفادة من فيسبوك، وInstagram وواتساب خلال هذا الشهر.