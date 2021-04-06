شكرا لقرائتكم خبر عن هل رائحة التنفس الكريهة علامة على الإصابة بالتهاب الكبد الدهنى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض الكبد الدهنى غير الكحولى (NAFLD) هو مصطلح شامل لمجموعة من أمراض الكبد التى تؤثر على الأشخاص الذين يشربون القليل من الكحول أو لا يشربونه على الإطلاق، فهو ناتج عن تراكم الكثير من الدهون فى خلايا الكبد، وقد تكون رائحة التنفس الكريهة علامة تحذيرية على الإصابة بهذا المرض، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

يعتبر رائحة التنفس القوية والنفاذة، التى يُطلق عليها "أنفاس الموت"، وهى مزيج من رائحة البيض الفاسد والثوم، علامة على أن الكبد يواجه مشكلة فى أداء وظيفته فى تصفية المواد السامة، ما يترتب عليه تسرب مواد الكبريت إلى مجرى الدم وقد تصل إلى الرئتين.

ويعود الدليل على أن رائحة التنفس الكريهة يمكن أن تكون مرتبطة بأمراض الكبد، إلى اليونان القديمة، حيث وصف الطبيب اليونانى "أبقراط" أن رائحة الفم الكريهة ناتجة عن فشل الكبد فى استقلاب المركبات المحتوية على الكبريت بشكل صحيح، ما يترتب عليه زيادة ثنائى ميثيل كبريتيد فى هواء الزفير.

فيما يلى.. أعراض أخرى تدل على الإصابة بالتهاب الكبد الدهنى غير الكحولى:

1- الارتباك

2- النزيف بسهولة

3- اصفرار الجلد

4- تورم الساقين

5- انتفاخ البطن

6- احتباس السوائل

7- الهزال العضلى

8- فقدان الوزن

من جانبها تقول الهيئة الصحية البريطانية إن دراسات مختلفة استخدمت عينات من الدم أو البراز أو البول للكشف عن حالات الإصابة بمرض التهاب الكبد غير الكحولى فى المراحل المتأخرة، لكن ربما يكون النهج الواعد هو الكشف عن المستقلبات المتطايرة فى التنفس للتأكد أيضًا من الإصابة بالمرض من عدمها.