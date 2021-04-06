شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحقق أقصى استفادة من تناول الموز دون زيادة فى الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الموز من الفاكهة المتعددة الاستخدامات، كما أنه يسهل تناوله أثناء التنقل، ويمكن استهلاك الموز بعدة طرق مختلفة، حيث يمكن تناوله بمفرده أو إضافته مع فواكه أخرى أو مع اللبن، كما يمكن تناوله فى أى سن، وبداية من عمر 6 أشهر بالنسبة للرضع، لكن هل يضر تناول الموز بالنظام الغذائى لإنقاص الوزن.

وفقًا لما ذكره "medicinenet" فإن الموز يكتسب سمعة سيئة نظرًا لاحتوائه على سعرات حرارية أعلى مقارنة ببعض الفواكه الأخرى مثل التوت، لذلك يعتقد الكثيرون أنه يؤثر على عملية فقدان الوزن، لكن من المفترض أن يشتمل النظام الغذائى المتوازن على 3 إلى 5 حصص من الفاكهة يوميًا، لذلك يمكن دمج الموز فى النظام الغذائى الصحى حتى لو كان الهدف منه هو إنقاص الوزن، خاصة أنه يحتوى على نسبة منخفضة من الدهون لأنه سهل تناوله ومغذى جدًا ويمنح شعورًا كبيرًا بالشبع لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، ولتحقيق أقصى استفادة من الموز دون الإضرار بخطة إنقاص الوزن، يُنصح بتناول موزة واحدة أو اثنتين يوميًا.

- فيما يلى.. الفوائد الصحية المحتملة للموز

1- يحتوى الموز على نسبة عالية من الألياف المفيدة لصحة الجهاز الهضمى والتقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والعديد من أمراض الأمعاء والسرطانات، ويمنحنا شعورًا كبيرًا بالشبع، مما يساعد على تقليل استهلاك السعرات الحرارية بأشكال أخرى على المدى الطويل.

2- الموز ذو قيمة غذائية عالية، حيث يحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن وتشمل البوتاسيوم وفيتامين ب والمنجنيز، وفيتامين سى والمغنيسيوم والنحاس والألياف.

3- يحتوى الموز غير الناضج على نسبة نشويات أعلى مقاومة والتى تعمل على خفض نسبة السكر فى الدم وتساعد فى إنقاص الوزن.