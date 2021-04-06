فصيلة الدم قد لا تؤثر على خطر إصابة الشخص بـكوفيد -19 الشديد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 07:21 مساءً - وجدت دراسة أن فصيلة دم الشخص لا تؤثر على خطر الإصابة بـكوفيد-19 الشديد أو نقله إلى المستشفى بسبب العدوى.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” وجاء فيه …

أشارت الدراسات السابقة إلى أن الأشخاص المصابين بدم من النوع A أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس التاجي.

لتحديد ما إذا كان هذا صحيحاً ، قام الأطباء الأمريكيون بتحليل السجلات الصحية لأكثر من 100,000 شخص خضعوا لاختبار كوفيد-19 في ولايات يوتا وإيداهو ونيفادا بين مارس ونوفمبر 2020.

كشفت الإحالة المرجعية لحالة كوفيد الخاصة بهم مع فصيلة الدم أنه لا يوجد ارتباط بين الاثنين ، مما يدحض النتائج السابقة.

إنّ فصيلة الدم هي سمة يحددها الحمض النووي للشخص وتعتمد على نسخ الجينات الموروثة من والدي الشخص.

تملي هذه الجينات وجود مستضدات على سطح خلايا الدم الحمراء ، وهي الأوعية التي تكون على شكل دونات والتي تحمل الأكسجين حول الجسم في الشرايين والأوردة.

أما المستضدات فهي بروتينات بارزة وهناك نسختان ، A و B ، موجودتان على سطح خلايا الدم الحمراء ، والمعروفة أيضاً باسم كريات الدم الحمراء.

كل شخص لديه إما A ، B ، A و B, أو لا شيء. وبالتالي سيكون لدى هؤلاء الأشخاص فصيلة دم A و B و AB و O ، على التوالي ، وهذا يعرف باسم نظام فصيلة الدم ABO.

كما يوجد مستضد آخر على الخلايا ، يسمى الريسوس ، ويكون إما إيجابي أو سلبي ، وهذا يحدد ما إذا كان الشخص ، على سبيل المثال ، إيجابياً أو سلبياً.

تختلف فصائل الدم في القواسم المشتركة اعتماداً على الجغرافيا والعرق ولكن في المملكة المتحدة، فإنّ المجموعة الأكثر شيوعاً هي o إيجابية ، تليها A إيجابية.

وقد وجدت الدراسات السابقة أن الأشخاص المصابين بدم من النوع A معرضون لخطر أكبر للإصابة بالفيروس.

ألمحت إحدى الدراسات إلى أن الأشخاص من النوع A لديهم المزيد من المستقبلات التي يمكن أن يرتبط بها الفيروس ، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة.

لكن الدكتور جيفري أندرسون ، من مركز Intermountain الطبي لمعهد القلب في سولت لايك سيتي ، أجرى التحليل الأكثر شمولاً وتحكماً حتى الآن.

كتب مؤلفو الدراسة في ورقتهم، التي نشرت اليوم في JAMA Network Open: “مع تقارير متناقضة من الصين وأوروبا وبوسطن ونيويورك وأماكن أخرى ، شرعنا في دراسة كبيرة محتملة لمراقبة الحالة، شملت أكثر من 11,000 شخصاً أصيبوا حديثاً بالسارس-CoV-2 ، ولم نجد أي ارتباطات ABO مع قابلية المرض أو شدته” .

وأضافوا: “بالنظر إلى الطبيعة الكبيرة والمستقبلية لدراستنا ونتائجها الخالية بشدة ، فإننا نعتقد أن الارتباطات المهمة لـ SARS-CoV-2 و كوفيد-19 مع مجموعات ABO غير محتملة”.

لا يستطيع الباحثون تفسير سبب توصل الدراسات السابقة إلى استنتاجات مختلفة ، لكنهم يستشهدون بعوامل مختلفة ربما أدت إلى النتائج السابقة.

ويقولون أنّ الصدفة البحتة ، والتحيز في النشر ، والاختلافات الوراثية ، والجغرافيا ، والمتغيرات قد تؤدي إلى بيانات منحرفة تشير إلى أن بعض فصائل الدم أكثر عرضة للخطر.

ومع ذلك ، وجدت الدراسة أنه على الرغم من أن فصيلة الدم لا تفعل ذلك ، فإن عوامل أخرى تزيد بالفعل من خطر الإصابة بـ كوفيد-19.

وشملت هذه العوامل أن تكون رجلاً ، وأن تكون أكبر سناً ، وكذلك أن لا تكون من العرق الأبيض.

يكتب الباحثون: “من بين الأفراد المصابين بـكوفيد-19 ، ارتبط دخول المستشفى بجنس الذكور وعمرهم”. “ارتبط القبول في وحدة العناية المركزة أيضاً بجنس الذكور وعمرهم.”

ووجدت البيانات أيضاً أنّ الأشخاص غير البيض، بما في ذلك الأمريكيين من أصل أفريقي ؛ الهنود الأمريكيون أو سكان ألاسكا الأصليين ؛ سكان هاواي الأصليين أو جزر المحيط الهادئ ؛ الآسيويون ؛ والأشخاص الذين لم يكشفوا عن عرقهم هم أكثر عرضة للاختبار الإيجابي.

ومع ذلك ، لم يكن هناك صلة بين هؤلاء الناس وشدة المرض.