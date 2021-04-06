بينها الشعور بالغثيان والدوار … هذه العلامات تدل بأن الصيام المتقطع غير مناسب لك

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 07:21 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 6 - أبريل - 2021 7:02 مساءً

الصيام المتقطع هو اتجاه غذائي شائع يساعد الكثير من الأشخاص على التخلص من الوزن الزائد وتحسين الصحة بأكثر من طريقة. وعلى الرغم من فوائد هذا النظام الغذائي إلا أنه قد لا يناسب بعض الأشخاص، ويؤدي إلى آثار جانبية على صحتهم.

فيما يلي 4 أسباب تمنع المرء من اتباع نظام الصيام المتقطع، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

حدوث اضطرابات في عادات الطعام

يمكن أن يؤدي تقييد الطعام خلال ساعات معينة إلى حدوث اضطراب في عادات الطعام. إن عدم تناول الطعام عند الجوع قد يؤدي إلى تجاهل إشارات الجسم الطبيعية، وحدوث عدم انتظام في عادات الطعام.

غياب الدورة الشهرية

قد يكون غياب دورتك الشهرية أحد الآثار الجانبية للصيام المتقطع. يمكن أن يؤدي تقييد الكثير من السعرات الحرارية إلى إعاقة الأداء الطبيعي لجسمك.

الشعور بالغثيان والدوار

قد يكون الشعور بالغثيان والدوار والتعب علامة على أنك لا تأكل ما يكفي من الطعام. إذا شعرت بهذا لمدة تزيد عن أسبوع، فعليك أن تعلم بأن نظام الصيام المتقطع لا يناسبك.

عدم القدرة على النوم

يمكن أن تكون عدم القدرة على النوم من الآثار الجانبية لنظام الصيام المتقطع، إذ يمكن أن يؤثر الصيام على إيقاع الساعة البيولوجية ويقلل من نوم حركة العين السريعة.