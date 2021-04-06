صحة ورشاقة

تعرف عل علاقة لقاح أسترازينيكا بحالات تجلط الدم

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 6 أبريل 2021

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، الثلاثاء، أنها ما زالت تدرس احتمال وجود علاقة بين لقاح أسترازينيكا وحالات تجلّط دم نادرة.

 

وجاء في بيان للوكالة أن لجنة السلامة التابعة لها ومقرها في أمستردام "لم تصل بعد إلى استنتاج والمراجعة جارية حاليا"، وأضافت أن من المتوقع أن تصدر قرارها الأربعاء أو الخميس.

 

وكان مسؤول استراتيجية اللقاحات في وكالة الأدوية الأوروبية، ماركو كافاليري، أكد وجود "صلة" بين لقاح أسترازينيكا وحالات تجلط الدم التي لوحظت بعد أخذه.

 

وأضاف خلال مقابلة مع صحيفة "إل مساجيرو" الإيطالية نشرت الثلاثاء أنه "يمكننا الآن أن نقول ذلك، من الواضح أن هناك صلة مع اللقاح. ولكننا لا نعرف بعد ما الذي يسبب رد الفعل هذا".

 

وتابع: "ما زال يتعين علينا فهم الكيفية التي يحدث بها ذلك".

 

من جانبها، أكدت شركة أسترازينيكا في مارس/آذار أنه "لا دليل" على تسبب اللقاح في زيادة مخاطر الإصابة بالتجلط، وأكدت السبت أن "سلامة المرضى" هي "أولويتها الرئيسية".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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