تعرف على أسباب تجمع الماء على الرئة وكيفية علاجه

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القاهرة - سامية سيد - يعد ضيق التنفس من الأعراض المزعجة التى يمكن أن تسببها العديد من الأمراض، من القلق والربو إلى قصور القلب الاحتقانى ومن بين الأسباب الأقل شهرة لضيق التنفس"الماء على الرئتين"، والذى يسمى أيضاً "الانصباب الجنبى"، وقد يكون خطيرًا إذا لم يتم علاجه، وفى هذا التقرير نتعرف على أسباب الماء على الرئة وعلاجه، وفقاً لموقع UNC Health.

أعراض تجمع الماء على الرئة

قد لا تحدث أعراض تجمع الماء على الرئة دفعة واحدة، لكنها تكون ملحوظة بشكل واضح وتشمل:

- ضيق فى التنفس

- سعال جاف

- ضغط الصدر

- ألم صدر

- حمى

الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يعانون من وجود ماء على الرئة يتطورون إلى أكثر من عرض واحد والأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم المصابون بالسرطان والالتهاب الرئوى والعدوى والأمراض المصاحبة المرتبطة بالعمر مثل قصور القلب، كما أن العوامل الوراثية وأسلوب حياتك مثل التدخين وسوء التغذية تزيد أيضًا من المخاطر.

أسباب تجمع الماء على الرئة

هناك نوعان رئيسيان من السوائل المتضمنة فى الرئة: الارتشاح (اللطيف) والإفراز (الالتهابى)، ويعطى نوع السائل أدلة للأطباء حول السبب الكامن وراء تجمع الماء على الرئة.

يسبب فشل القلب والكبد والفشل الكلوى تجمع الماء على الرئة، ويمكن أن تؤدى جميع هذه الظروف إلى زيادة فى ماء الجسم الذى يتم توزيعه بعد ذلك فى الرئة.

يحدث تجمع الماء على الرئة الالتهابى بسبب إصابة أو التهاب فى الرئة، والسرطان والعدوى كذلك من بين الأسباب، وتشمل السرطانات الأكثر شيوعًا من هذا النوع سرطان الرئة والثدي وسرطان الغدد الليمفاوية.

ويمكن أن تؤدى العدوى مثل الالتهاب الرئوى إلى التهاب الرئة، وهذا أيضًا يمكن أن يكون عاملاً مساهماً في تجمع الماء على الرئة.

وبدون علاج يمكن أن يكون تجمع الماء على الرئة خطيرًا جدًا وقد يهدد الحياة اعتمادًا على شدته وسببه، ويمكن أن يؤدى إلى انهيار الرئة أو تندب الرئة أو تعفن الدم وقد يشير إلى تطور المرض الأساسى.

علاج تجمع الماء على الرئة

يعد الفحص البدني أو تصوير الصدر بالأشعة السينية أو الموجات فوق الصوتية أسهل الطرق لتشخيص تجمع الماء على الرئة، وفيما يلي بعض الإجراءات الأكثر شيوعًا التي يتم إجراؤها للمساعدة في علاجها

- بزل الصدر: خلال هذا الإجراء، يقوم الطبيب بتصريف السائل باستخدام قسطرة صغيرة تتم إزالة هذه القسطرة بمجرد انتهاء الإجراء.

- قسطرة: إذا كان علاج المرض الأساسي غير ممكن أو يستغرق وقتًا طويلاً، يمكن للأطباء وضع (قسطرة نفق تحت الجلد إلى الرئة)، ويساعد هذا الأسلوب على تصريف السوائل بأمان فى المنزل مع تجنب دخول المستشفى لفترات طويلة.

- أنبوب الصدر: إذا كان الأطباء يعالجون عدوى فى نفس الوقت الذى يعالج فيه تجمع الماء على الرئة فيمكنهم إدخال أنبوب صدرى صغير يعمل على تصريف السائل بنشاط أثناء دورة العلاج يتم إعطاء الدواء من خلال أنبوب الصدر لمحاولة تفتيت أى جيوب من السوائل الالتهابية التى قد تكون قد تكونت.

وللمساعدة فى تخفيف الأعراض وتحسين نوعية الحياة يستخدم الأطباء الأدوية لعلاج السبب الكامن وراء تجمع الماء على الرئة، وإذا لم تنجح الأدوية فقد تكون الجراحة ضرورية.