صحة ورشاقة

ما علاقة لقاح أسترازينيكا بحالات تجلط الدم؟ "الأدوية الأوروبية" ترد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، الثلاثاء، أنها ما زالت تدرس احتمال وجود علاقة بين لقاح أسترازينيكا وحالات تجلّط دم نادرة.

وجاء في بيان للوكالة أن لجنة السلامة التابعة لها ومقرها في أمستردام "لم تصل بعد إلى استنتاج والمراجعة جارية حاليا"، وأضافت أن من المتوقع أن تصدر قرارها الأربعاء أو الخميس.

وكان مسؤول استراتيجية اللقاحات في وكالة الأدوية الأوروبية، ماركو كافاليري، أكد وجود "صلة" بين لقاح أسترازينيكا وحالات تجلط الدم التي لوحظت بعد أخذه.

وأضاف خلال مقابلة مع صحيفة "إل مساجيرو" الإيطالية نشرت الثلاثاء أنه "يمكننا الآن أن نقول ذلك، من الواضح أن هناك صلة مع اللقاح. ولكننا لا نعرف بعد ما الذي يسبب رد الفعل هذا".

وتابع: "ما زال يتعين علينا فهم الكيفية التي يحدث بها ذلك".

من جانبها، أكدت شركة أسترازينيكا في مارس/آذار أنه "لا دليل" على تسبب اللقاح في زيادة مخاطر الإصابة بالتجلط، وأكدت السبت أن "سلامة المرضى" هي "أولويتها الرئيسية".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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