الكمامات.. سلاح رئيسي في معركة العالم ضد فيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع انتشار فيروس كورونا الجديد في العديد من دول العالم، يحتل ارتداء الكمامات مكانة مهمة خاصة في أماكن الازدحام للحماية من انتقال العدوى.

وتكمن فائدة الكمامات في الوقاية من الرذاذ الذي ينشره السعال والعطس والأنفاس، وهي طرق الانتقال الرئيسية لفيروس كورونا المستجد.

ولا تقتصر فائدة الكمامات على ارتدائها خارج المنزل فقط، حيث كشفت دراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية أن ارتداء الكمامات داخل المنزل يمكن أن يؤدي إلى منع انتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وأشارت نتائج الدراسة، بناء على مقابلات مع أسر صينية أجراها أطباء وأكاديميون في أستراليا والصين والولايات المتحدة، إلى أن "الإجراءات الاحترازية مثل استخدام الكمامات والتطهير والتباعد الاجتماعي داخل المنازل يمكن أن يمنع انتشار كوفيد-19".



وأكد واضعو الدراسة، بما في ذلك من مركز بكين لمكافحة الأمراض، أن البحث يظهر أن ارتداء الكمامات في المنزل "فعال بنسبة 79% في منع انتقال العدوى قبل ظهور الأعراض عند أول شخص مصاب".

وهناك نوعان رئيسيان من الكمامات يساعدان في الحماية من الإصابة بفيروس كورونا، وهما الكمامات الجراحية وكمامات N95.





ويوضع النوع الأول على الفم والأنف بشكل فضفاض يساعد في منع انتشار القطرات التنفسية الكبيرة عند السعال والعطس، إلا أنه لا يحمي من الجزيئات الصغيرة المحمولة في الهواء، وقد يحدث تسرب حول حافة القناع عندما يقوم المستخدم بالاستنشاق، وهو مصمم للاستخدام مرة واحدة فقط.

ويناسب النوع الثاني "كمامات N95" الوجه بإحكام؛ حيث يحدث أقل حد من التسرب حول حافاته عندما توضع الكمامة بشكل صحيح، ويمنح مرتديه حماية أكبر ضد الفيروسات المحمولة في الهواء مع قدرة على التصفية بنسبة 95% على الأقل من الجسيمات الصغيرة.

وقدمت منظمة الصحة العالمية طريقة وضع الكمامة واستخدامها ونزعها والتخلص منها كالتالي:

1- قبل لمس الكمامة نظّف يديك بفركهما بمطهر كحولي أو بغسلهما بالماء والصابون.

2- امسك الكمامة وافحصها للتأكد من أنها غير ممزقة أو مثقوبة.

3- حدد الطرف العلوي من الكمامة "موضع الشريط المعدني".





4- تأكد من توجيه الجانب الصحيح من الكمامة إلى الخارج "الجهة الملونة".

5- ضع الكمامة على وجهك، اضغط على الشريط المعدني أو الطرف المقوى للكمامة ليتخذ شكل أنفك.

6- اسحب الجزء السفلي من الكمامة لتغطي فمك وذقنك.

7- بعد الاستخدام، اخلع الكمامة بنزع الشريط المطاطي من خلف الأذنين مبعداً الكمامة عن وجهك وملابسك لتجنب ملامسة أجزاء الكمامة التي يحتمل أن تكون ملوثة.

8- تخلص من الكمامة المستعملة على الفور برميها في صندوق نفايات مغلق.

9- نظف يديك بعد ملامسة الكمامة أو رميها بفركهما بمطهر كحولي، أو قم بغسلهما بالماء والصابون إذا كانتا متسختين بوضوح.



