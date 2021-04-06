شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 40%من البالغين بالولايات المتحدة تلقوا جرعة واحدة من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن أكثر من 40% من البالغين في الولايات المتحدة تلقوا الآن جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، حيث استخدمت الولايات المتحدة أكثر من 165 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا حتى الآن.

وقالت الصحيفة، لقد أعلنت آندي سلافيت عضو فريق استجابة بالبيت الأبيض، أن أكثر من 40% من الأشخاص في الولايات المتحدة تناولوا جرعة واحدة على الأقل.

وأوضحت، أن الولايات المتحدة تقدم أكثرمن 3 ملايين حقنة يوميًا، وتفتح وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA) 3 مواقع أخرى للتلقيح الجماعي في كولورادو، وساوث كارولينا، ومينيسوتا،

وأشارت عضو فريق الاستجابة آندي سلافيت خلال مؤتمر صحفي الى أن ما يقرب من واحد من كل أربعة بالغين قد تم تطعيمهم بالكامل، وكذلك 55 %من كبار السن في الولايات المتحدة.

وأكدت سلافيت، إن هناك سرعة فى استخدام التطعيمات بالولايات المتحدة، وسيتم قريبا الوصول إلى مناعة القطيع بين السكان الأكثر ضعفا في أمريكا، موضحة إن أكثر من 55 % من كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر تم تطعيمهم الآن بشكل كامل، وتلقى أكثر من ثلاثة أرباع كبار السن جرعة أولى على الأقل، مما يعني أنه في غضون شهر سيتم تطعيم 75 %من كبار السن من الأمريكيين ضد فيروس كورونا.

وضحة أنه تم إعطاء أكثرمن4 ملايين جرعة يوم السبت، وهو رقم قياسي من التطعيمات، وإن هذا أسرع بخمس مرات من المعدل العالمي، وفقًا لتحليلCNN، وبهذا المعدل، فإن الولايات المتحدة في طريقها للوصول إلى مناعة القطيع، حيث سيتم تطعيم 75 % من السكان بحلول يوليو، وفقًا لتتبع شبكة بلومبرج الاخبارية