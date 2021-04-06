شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض كوفيد-19 الجديدة .. العيون الوردية أبرز العلامات غير الشائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور أكثر من عام على انتشار وباء كوفيد-19 أصبحنا على دراية بالأعراض الرئيسية لعدوى فيروس كورونا، وتساعدك معرفة أعراض الفيروس على البقاء متيقظًا واتخاذ الخطوات اللازمة بمجرد إصابتك الحمى أو التعب أو فقدان حاسة الشم وهى بعض العلامات الشائعة التى نبحث عنها جميعًا، لكن يبدو أن قائمة العلامات التحذيرية أطول مما كان يعتقد فى السابق، وبناءً على الحالات المتزايدة والعديد من الدراسات تم الإبلاغ مؤخرًا عن ضرورة عدم الاستخفاف بأعراض أخرى، وفى هذا التقرير جمعنا لكم أعراض كوفيد.19 غير الشائعة التى يجب الانتباه إليها، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

كوفيد-19 .. الأعراض الجديدة التي يجب الانتباه إليها

اعراض كوفيد-19 الجديدة





العيون الوردية

وفقًا لدراسة أجريت فى الصين يمكن أن تكون العيون الوردية أو التهاب الملتحمة أيضًا علامة على الإصابة بعدوى كورونا كوفيد-19 ، وقد يؤدى ذلك إلى احمرار وتورم وسيلان العينين.

ووجد فى الدراسة أنه من بين جميع المشاركين أظهر 12 من المصابين بالسلالة الجديدة من فيروس كوفيد-19 أعراض التهاب الملتحمة، المعروف أيضًا باسم العين الوردية، ومن بين 12شخصا، تم اختبار 11 شخصًا ظهرت عليهم علامات التهاب الملتحمة إيجابيًا لفيروس كورونا من خلال مسحة الأنف، وتم اختبار اثنين منهم بشكل إيجابى من خلال كل من مسحات الأنف والعين.

كان التفسير الوحيد الممكن الذى يمكن أن يثبت العلاقة بين كورونا والعينين حتى الآن هو أن العيون يمكن أن تؤدى إلى انتقال الفيروس فى الرئتين.

وأوضح العلماء أن الفيروس يمكن أن ينتقل إلى الجسم من خلال الغشاء المخاطي للعين الموجود في العين.

وهناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذا المجال لمعرفة ما إذا كان الفيروس يمكن أن يؤثر على الرؤية.

ضعف السمع

كوفيد-19 يمكن أن يكون فقدان السمع أو رنين الأذنين علامة على الإصابة الشديدة به، ووفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الدولية لعلم السمع الأسبوع الماضى، وتم الكشف عن أن الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تؤدى إلى مشاكل سمعية، ويُشار إلى طنين الأذن بمشاهدة رنين أو صوت مستمر في إحدى أذنيك أو كلتيهما، ما يجعل الأمر مزعجًا للغاية.

ويعاني بعض الأشخاص من ضعف مؤقت فى السمع عند الإصابة بفيروس كوفيد-19 ، ووفقًا للدراسة، عانى 7.6% من الأشخاص المصابين بـ كوفيد-19 من نوع من مشكلات السمع.



الم البطن من اعراض كوفيد-19

أمراض الجهاز الهضمي

يسبب مرض كوفيد-19 عدوى فى الجهاز التنفسى العلوى، لذلك لا يربط الكثيرون عدم ارتياحهم فى الجهاز الهضمى بعدوى فيروس كورونا.

وقد تكون مفاجأة لكن فى العديد من الحالات لوحظ أن الإسهال والقىء يمكن أن يكونا علامتين على فيروس كورونا.

وفقًا للدراسات يؤثر فيروس كوفيد-19 بشكل أساسي على الجهاز التنفسي، لكن يمكن أن يكون له أيضًا بعض التأثير على الأعضاء الأخرى مثل الكلى والكبد والأمعاء، وقد تؤدي أي مظاهر رئيسية في الكبد والجهاز الهضمي إلى ارتفاع إنزيمات الكبد والغثيان والقيء والإسهال.