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القاهرة - سامية سيد - فحص الجيوب الأنفية بالمنظار من الفحوصات المهمة التى تساعد الطبيب فى رؤية جميع الهياكل داخل الأنف والجيوب الأنفية، ويساعد ذلك في اكتشاف التهاب الجيوب الأنفية وكذلك يكتشف الزوائد اللحمية في الأنف، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية فحص الجيوب الأنفية بالمنظار واستخداماته، وفقاً لموقع "healthlinkbc".

متى يجرى الطبيب فحص الجيوب الأنفية بالمنظار؟

يمكن إجراء فحص الجيوب الأنفية بالمنظار فى الحالات التالية:

- تشخيص التهاب الجيوب الأنفية موضع شك بعد إجراء الأشعة السينية أو الأشعة المقطعية.

- فشل العلاج الطبى الأولى لالتهاب الجيوب الأنفية فى حل المشكلة.

- يتم النظر فى الجراحة ويمكن استخدام فحص الجيوب الأنفية بالمنظار لتقييم الهياكل داخل الأنف حيث سيتم إجراء الجراحة.

قبل إدخال المنظار يتم فتح الممرات داخل الأنف باستخدام دواء مزيل للاحتقان ويتم تخديرها بمخدر ثم يتم توجيه المنظار الداخلى من خلال فتحة الأنف إلى فتحة الجيوب الأنفية.

عادةً ما يتم إجراء الاختبار بواسطة أخصائى أنف وأذن وحنجرة ويمكن إجراؤه فى عيادة الطبيب ويستغرق من 5 إلى 10 دقائق.

نتائج فحص الجيوب الأنفية بالمنظار

قد تتضمن نتائج فحص الجيوب الأنفية بالمنظار ما يلي:

الجيوب الأنفية الطبيعية

تبدو العظام والأنسجة الرخوة طبيعية.

الجيوب الأنفية غير الطبيعية

- وجود تورم واحمرار (التهاب) فى الغشاء المخاطى.

- الممرات الأنفية مسدودة أو ذات حجم أو شكل غير طبيعي.

- يخرج مخاط سميك متغير اللون من فتحة الجيوب الأنفية.

- يمكن رؤية الأورام الحميدة الأنفية أو الأجسام الغريبة داخل الأنف.

- الحاجز بين تجاويف الأنف معوج (الحاجز الأنفي المنحرف) ويسبب الانسداد.

يعد فحص الجيوب الأنفية بالمنظار أفضل طريقة لفحص الممرات الأنفية وفتحات الجيوب الأنفية لأنه يمكن أن يكتشف الزوائد الصغيرة في الأنف (الزوائد اللحمية) وغيرها من المشكلات التي قد يفوتها الفحص الروتيني.