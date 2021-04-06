خسارة الوزن قبل رمضان برجيم الخضراوات والفواكه

بيروت - نادين محمد - يمكن أن يتسبب الصيام في شهر رمضان في زيادة الوزن لدى بعض الناس، وإذا كنت أحدهم، فإن التحكم في تناول الطعام واستهلاك كميات أقل من الطعام سيؤدي بدوره إلى تقليل السعرات الحرارية المستهلكة، ويمكن أن يساعدك على منع زيادة الوزن غير المرغوب فيه، ويسمح لك بالحفاظ على وزنك أو حتى فقدانه خلال هذا الشهر الكريم.

إذا كنت شخصية نباتية وتريدين التخلص من الكيلوجرامات الزائدة بسرعة فائقة وتخشين زيادة وزنك في رمضان، فيما يأتي، تُقدم لك "لجميلة"، نظامًا غذائيًا يصلح تمامًا للنباتيين، للحفاظ على وزنك في شهر رمضان الكريم.



تخلصي من الوزن الزائد قبل رمضان برجيم الفواكه والخضراوات

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اليوم الأول:

الإفطار: ملعقتان صغيرتان من بذور الحلبة تساعد في تعزيز عملية الأيض.

الغداء: تناولي الأرز البني مع التوفو والخضراوات، التي ستزود جسمك بالألياف والفيتامينات والبروتينات والمعادن.

العشاء: طبق سلاطة بالحمص والخضراوات.

اليوم الثاني:

الإفطار: كوب من مزيج عصير الليمون والجريب فروت.

الغداء: طبق كبير من شوربة الخضار.

العشاء: طبق من حساء العدس.

اليوم الثالث:

الإفطار: كوب من عصير الجريب فروت مع شرائح خيار وخس.

الغداء: تناولي السلطة الشهية التي تحتوي على مزيج من القرنبيط والذرة الحلوة والخيار والبطاطا الحلوة المشوية.

العشاء: تناولي شوربة الكوسة مع خبز بالحبوب وكوب من الحليب الدافئ.

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اليوم الرابع:

الإفطار: ملعقة صغيرة من خل التفاح في كوب من الماء.

الغداء: تناولي سلطة الكينوا مع الزبادي كامل الدسم.

العشاء: كوب من الفاصوليا مع الخيار والجزر والشمندر.

اليوم الخامس:

الإفطار: طبق كبير من سلاطة الخضراوات.

الغداء: طبق شوربة كرفس مع طبق كبير من البروكلي المسلوق.

العشاء: بذور الشيا مع الزبادي.

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اليوم السادس:

الإفطار: فطائر الشوفان.

الغداء: الخضار المشوية أو المسلوقة مثل البروكلي والبقوليات.

العشاء: سلطة الخضار تحتوي على مزيج من الخضر الورقية والفواكه.

اليوم السابع:

الإفطار: كوب من عصير البرتقال مع شرائح خضراوات طازجة.

الغداء: طبق كبير من الخضراوات السوتيه.

العشاء: بذور الشيا مع الزبادي والشوفان.

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