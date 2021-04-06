الأقنعة والتهوية الجيدة أكثر أهمية من التباعد الجسدى لتقليل انتشار كورونا

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القاهرة - سامية سيد - أشارت دراسة جديدة، من جامعة سنترال فلوريدا، إلى أن الأقنعة ونظام التهوية الجيد أكثر أهمية من التباعد الجسدى لتقليل انتشار فيروس كورونا فى الفصول الدراسية.

يأتى البحث، الذى نُشر مؤخرًا فى مجلة Physics of Fluids، فى وقت حرج عندما تفكر المدارس والجامعات فى العودة إلى التوسع فى المزيد من الفصول الدراسية الشخصية فى الخريف.

ويقول مايكل كينزل، الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الميكانيكية والفضاء بجامعة كاليفورنيا، والمؤلف المشارك للدراسة وفقا لتقرير موقع sciencedaily: "البحث مهم لأنه يوفر إرشادات حول كيفية فهمنا للسلامة فى البيئات الداخلية".



أهية الأقنعة والتهوية الجيدة لمنع انتشار كورونا

وابتكر الباحثون نموذجًا حاسوبيًا لفصل دراسى، ثم قاموا بنمذجة تدفق الهواء وانتقال الأمراض، لحساب مخاطر الانتقال المحمولة جواً، حيث فحص الباحثون الفصل الدراسى باستخدام سيناريوهين وهما فصل دراسى جيد التهوية وآخر غير مهوى.

وتوصل الباحثون إلى أن الاعتماد على نظام التهوية مع مرشح الهواء الجيد يؤدى إلى تقليل خطر الإصابة بنسبة 40 إلى 50% مقارنة بالفصل الدراسي الذي لا يحتوى على تهوية، هذا لأن نظام التهوية يخلق تيارًا ثابتًا من تدفق الهواء الذى يقوم بتدوير العديد من الهباء الجوى فى مرشح يزيل جزءًا من الهباء الجوى مقارنةً بسيناريو عدم التهوية، حيث يتجمع الهباء الجوى فوق الأشخاص في الغرفة.

وتؤكد هذه النتائج المبادئ التوجيهية الأخيرة الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والتى توصى بتقليل التباعد الاجتماعي في المدارس الابتدائية من ستة إلى ثلاثة أقدام عندما يكون استخدام القناع عالميًا.

ويقول الباحث: "تشير النتائج بالضبط إلى ما تفعله مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وأن أنظمة التهوية واستخدام القناع هما الأكثر أهمية لمنع انتقال العدوى".