شكرا لقرائتكم خبر عن CDC تحدث إرشادات تنظيف وتطهير الأسطح من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت لا تزال تعقم كل شىء تمتلكه لمنع انتشار فيروس كورونا، حان الوقت للتوقف عن ذلك، فقد قامت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بتحديث إرشاداتها حول كيفية تنظيف وتطهير الأسطح بشكل صحيح لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتقول الوكالة الآن وفقا لتقرير موقع businessinsider إن التنظيف القديم الجيد بالماء والصابون أو المنظفات يمكن أن يحمى من عدوى كورونا، ولا تحتاج إلى إضاعة الوقت فى محاولة القضاء على هذا الفيروس على الأسطح باستخدام البخاخات والمطهرات.

وقالت روشيل والينسكى، مديرة مركز السيطرة على الأمراض، خلال إحاطة البيت الأبيض حول COVID-19: "في معظم الحالات، يكون التنظيف المنتظم للأسطح بالصابون والمنظفات - وليس بالضرورة تطهير تلك الأسطح - كافيًا لتقليل خطر انتشار فيروس كورونا".



المراكز الامريكية تخفف اجراءات تنظيف الأسطح

وذكر الباحثون أن التنظيف المنتظم بالماء والصابون عادة ما يكون كافياً للتخلص من هذا الفيروس ومنع العدوى، ومن المهم أكثر أن تقلق بشأن ارتداء قناع فى الأماكن العامة وتجنب انتشار الفيروس من شخص لآخر من خلال الاتصال الوثيق.

فى حين أكدت بيانات صادرة عن مركز السيطرة على الأمراض، أنه يمكن أن يصاب الناس بالعدوى من خلال ملامسة الأسطح الملوثة، لكن يظل الخطر منخفضا"، حيث تبين أن التنظيف الفعال يزيل الجراثيم من الأسطح وقتلهم على الفور، لكن التطهير من فيروس كورونا ، وهو فيروس يصيب الجهاز التنفسي غالبًا ما ينتشر من خلال الاتصال الشخصي.

خطر الإصابة بـ كورونا من الأسطح منخفض

وأوضح ديفيد كراوس، عالم السموم السابق بولاية فلوريدا "أنا من أشد المدافعين عن التنظيف الفعال للمياه والصابون فمن الأفضل أن تحاول التقاط فيروس كورونا وإزالته أكثر من محاولتك تدمير قدراته الجينية، قائلا إن استخدام المطهر دون تنظيف الأسطح بشكل صحيح أولاً "يستهلك معظم المطهرات"، وينشر الجراثيم حولها.

وأشارت مراكز السيطرة على الأمراض إلى أنه لا يوجد دليل جيد على أن طرق التطهير "البديلة"، مثل الأشعة فوق البنفسجية، أو أضواء LED الزرقاء، أو "الأنفاق" المطهرة تعمل حقًا لقتل الفيروس، وتبين أن العديد من "المطهرات" المزعومة المصممة خصيصًا للإلكترونيات ليست فعالة تمامًا ضد فيروس كورونا أيضًا، لأنها تحتوى على الكحول لتجف بسرعة، فعادة ما تحتاج المطهرات إلى البقاء مبللة لعدة دقائق لتفعيل تأثيرها الكامل، فإذا كنت ستقوم بالتطهير، يقول مركز السيطرة على الأمراض (CDC)، اقرأ ملصق المنتج أولاً، واتبع تعليمات الشركة المصنعة للاستخدام الآمن، وارتداء القفازات.

التطهير بدون تهوية مناسبة ضار بصحتنا

يمكن أن يضر التطهير باستخدام المنظفات الصناعية أكثر مما ينفع عندما يتعلق الأمر بصحة الإنسان، وتقول وكالة حماية البيئة الأمريكية على موقعها على الإنترنت: "يمكن للمطهرات أن تسبب نوبة ربو".