هل يقترب العالم من تطوير أول لقاح كورونا للأطفال؟

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القاهرة - سامية سيد - جاءت تجارب المرحلة الثالثة لشركة فايزر على لقاح كورونا للأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا بمثابة بارقة أمل، بعد أن أثبتت التجارب فعالية اللقاح بنسبة 100% واستجابة قوية للأجسام المضادة، وهو ما جعل البعض يتساءل هل نقترب من تطوير أول لقاح كورونا للأطفال؟.. وفى هذا التقرير نتعرف على الإجابة.

ما سبب تأخر لقاحات كورونا للأطفال حتى الآن؟

بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك" لم يشارك الأطفال فى التجارب السريرية الأصلية للبالغين لأن المرض الشديد من كورونا أكثر شيوعًا مع البالغين، وخاصة كبار السن.

ونظرًا لأن الجهاز المناعى للطفل يختلف كثيرًا عن الجهاز المناعى للبالغين، فإن اللقاحات تميل إلى طلب مستويات جرعات أو تركيبات مختلفة.

شىء آخر يجب مراعاته هو أن أجهزة المناعة لدى الأطفال يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا اعتمادًا على عمرهم لذلك، لا يمكن أن تكون لقاحات الأطفال ضد كورونا حلًا واحدًا يناسب الجميع.

وتخضع التجارب الطبية التى تشمل الأطفال لبروتوكولات أكثر صرامة من تلك التى تشمل البالغين.

وقال الدكتور، كاميل سابيلا، أخصائى الأمراض المعدية للأطفال بمستشفى كليفيلاند كلينيك الأمريكية، "من التقارير حتى الآن، يبدو أن لقاح فايزر يولد استجابة مناعية جيدة، بل إنه أيضاً آمناً جدًا جدًا للأطفال والمراهقين الذين تلقوا اللقاح".

كيف يكون جهاز المناعة لدى الطفل أكثر مرونة

أوضح الدكتور سابيلا "تميل الاستجابات المناعية للأطفال الأصحاء إلى أن تكون سريعة جدًا هذا هو السبب فى أن الأطفال ليس لديهم الكثير من المشاكل عندما يتعلق الأمر بالتطعيم، وهذا أيضًا سبب نجاحنا فى تلقيحهم ضد الكثير من أمراض الطفولة التى لا نراها تقريبًا كما اعتدنا".

وتابع قائلاً: "أجهزة المناعة لدى الأطفال، بما فى ذلك الأطفال الصغار، بشكل عام لديها استجابات قوية للقاحات وهو أمر رائع للغاية يبدو أنه لا يختلف مع لقاح كورونا".

وأضاف "الآن، ستكون هناك تجارب جارية مع لقاحى Pfizer و Modernaللأطفال فى عمر ستة أشهر، وأتوقع أن تكون هذه التجارب فعالة بنفس القدر حتى فى الأطفال الصغار أيضًا".

المزيد من التجارب جارية على لقاح كورونا للأطفال

بدأت موديرنا دراستها مع الأطفال دون سن 12 قبل بضعة أسابيع، وتتوقع الشركة أن يشارك 6750 طفلًا أصحاء في الولايات المتحدة وكندا في التجربة.

في وقت سابق من شهر مارس ، قالت شركة Johnson & Johnson إنه من المحتمل أن يكون لديهم لقاح كورونا للأطفال دون سن 18 بحلول سبتمبر.