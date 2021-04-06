كيف تحدد الفرق بين نوبة الهلع والنوبة القلبية؟

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القاهرة - سامية سيد - تتشابه أعراض النوبة القلبية مع أعراض نوبة الهلع أو القلق، وتشمل الأعراض ضيق فى الصدر وزيادة معدل ضربات القلب والتعرق الشديد، وهو ما يجعلك تشعر بالارتباك والتوتر هل ما تتعرض له من أعراض النوبة القلبية أم من أعراض نوبة الهلع، وفى هذا التقرير نتعرف على الفرق بين نوبة الهلع والنوبة القلبية، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

أعراض النوبة القلبية

تحدث النوبة القلبية عندما لا يحصل جزء من قلبك على كمية كافية من الدم، ويحدث هذا عادةً بسبب انسداد الشريان الذى يمد القلب بالدم تشمل أعراض النوبة القلبية الشائعة ما يلي:

- ألم أو ضغط فى الصدر.

- تسارع ضربات القلب.

- الشعور بالدوار أو الإغماء.

- التعرق بما فى ذلك التعرق البارد.

- ألم أو إزعاج فى الجزء العلوى من الجسم، مثل الفك أو الرقبة أو الذراعين أو الكتفين أو الظهر.

- ضيق فى التنفس.

- الغثيان أو القىء.

يمكن أن تكون النوبة القلبية مهددة للحياة، لذلك لا تنتظر لترى ما إذا كانت الأعراض ستختفى اطلب رعاية طبية فورية إذا ظهرت عليك علامات نوبة قلبية.

أعراض نوبة الهلع

نوبة الهلع هى هجوم مفاجئ من الخوف أو القلق الشديد ولا تهدد نوبات الهلع حياتك، لكنها تتداخل مع نوعية حياتك وصحتك النفسية.

قد يعانى الأشخاص الذين يعانون من نوبات هلع منتظمة أو متكررة من اضطراب الهلع، وهو نوع من اضطرابات القلق لكن يمكن أن تحدث نوبة الهلع لأى شخص، حتى بدون تشخيص اضطراب الهلع.

تشمل أعراض نوبة الهلع ما يلي:

- مشاعر مفاجئة بقلق وخوف شديد.

- ألم صدر.

- صعوبة فى التنفس.

- الشعور بالموت الوشيك.

- تسارع ضربات القلب.

- التعرق.

- ارتجاف.

- ضعف أو دوار.

- آلام فى المعدة أو غثيان.

الفرق بين نوبة الهلع والنوبة القلبية

يمكن أن تكون أعراض هاتين الحالتين متشابهة بشكل مثير للقلق وتشمل الاختلافات الرئيسية بين نوبة الهلع والنوبة القلبية ما يلي:

1- موقع الألم

يسبب كل من نوبة الهلع والنوبات القلبية ألماً في الصدر، لكن هناك فرقًا فى حالة النوبة القلبية، ينتشر الألم إلى مناطق أخرى مثل الذراع أو الفك أو الرقبة أما إذا كانت نوبة هلع فإن الألم سيبقى عادة في الصدر.

2- كيف تشعر بألم الصدر فى النوبات القلبية

- ضغط الصدر.

- الشعور بألم أو حرقان.

غالبًا ما تسبب نوبات الهلع ما يلي:

- ألم حاد أو طاعن (ليس نموذجيًا للأزمة القلبية).

- تسارع ضربات القلب أو انزعاج في الصدر يصعب وصفه.

3- أسباب حدوثها

تميل النوبات القلبية إلى الحدوث بعد إجهاد بدنى أو مجهود - وهى علامة غير موجودة فى نوبات الهلع قد تحدث نوبة قلبية بعد صعود مجموعة طويلة من السلالم لكنك لن تصاب بنوبة هلع بعد ممارسة الرياضة.

لكن ماذا لو أصابتك الأعراض فى الليل؟ كل من نوبات الهلع والنوبات القلبية يمكن أن توقظك من النوم لكن هناك فرقًا رئيسيًا: الأشخاص الذين يعانون من نوبات الذعر الليلية عادةً ما يعانون من نوبات الذعر أثناء النهار أيضًا.

لذلك إذا استيقظت وأنت تعانى من ألم فى الصدر أو أعراض أخرى، ولم يكن لديك تاريخ من نوبات الهلع ، فقد يكون ذلك علامة على نوبة قلبية.

4- إلى متى تستمر الأعراض

تستمر أعراض نوبة الهلع لبضع دقائق أو حتى ساعة ثم تختفي الأعراض وتشعر بتحسن لكن النوبة القلبية لن تهدأ.

قد يستمر الألم وأعراض النوبة القلبية أو يأتي في موجات حيث تتحسن وتتفاقم يمكن أن تسبب النوبات القلبية ألمًا شديدًا في الصدر، مثل 9 أو 10 على مقياس الألم ثم قد ينخفض ​​الألم إلى 3 أو 4 قبل أن يسوء مرة أخرى. قد يتغير الألم، لكنه لن يختفى.

5- ماذا يحدث لمعدل ضربات قلبك

أثناء نوبة الهلع

في كثير من الحالات، تؤدى نوبة الهلع إلى تسارع معدل ضربات القلب، والمعروف أيضًا باسم تسرع القلب قد يسرع معدل ضربات القلب حتى 200 نبضة في الدقيقة أو حتى أسرع.

يمكن لمعدل ضربات القلب السريع أن يجعلك تشعر بالدوار وضيق التنفس. أو قد تشعر بالرفرفة أو الخفقان في صدرك. عادةً ما يكون تسرع القلب الذي يحدث استجابةً للتوتر العاطفي ويستمر لبضع دقائق فقط غير ضار. ولكن إذا حدث ذلك بانتظام، أو كانت لديك أعراض محتملة لنوبة قلبية ، فاطلب الرعاية الطبية.

هل يمكن أن تسبب نوبة الهلع نوبة قلبية؟

من غير المحتمل أن تسبب نوبة الهلع نوبة قلبية، لكن من الممكن أن يلعب الضغط العاطفي دورًا في كلتا الحالتين، ويمكن أن تحدث نوبات الهلع والنوبات القلبية أثناء أو بعد المواقف العصيبة، لكن في معظم الأوقات يصاب الناس بنوبة هلع بدلاً من نوبة قلبية استجابةً للتوتر العاطفي.