شكرا لقرائتكم خبر عن هل أدوية «الحموضة» تصيب بالضعف الجنسي؟.. طبيب يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، العلاقة بين تناول أدوية الحموضة والإصابة بالضعف الجنسي. وقال “الذيابي” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “مستخدمو أدوية الحموضة قد يعانون ضعف جنسي كأعراض جانبية، وهذا نادر جداً (أقل من 1%)”. وأشار “الذيابي” إلى أن أسباب العجز الجنسي الشائعة متعددة، وأبرزها: السمنة، والتدخين، والسكري.

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