كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أبريل 2021 01:34 مساءً - غالباً بالثلث الثاني من الحمل، هناك بعض المضاعفات التي يمكن أن تحدث للحامل، كشفت الدكتورة هند محمد استشارية النساء والتوليد عن المشاكل التي قد تواجهها الحامل في الثلث الثاني من الحمل، وما يجب مراقبته وكيفية منع حدوث المضاعفات في المقام الأول.

المشاكل التي قد تواجهها الحامل في الثلث الثاني من الحمل

نزيف الحامل

نزيف رغم أن الإجهاض أقل شيوعاً في الثلث الثاني من الحمل، إلا أنه يمكن أن يحدث. عادة ما يكون النزيف أول علامة تحذير. قد يكون سبب الإجهاض في الثلث الثاني (قبل 20 أسبوعاً) عدة عوامل مختلفة، والتي يمكن أن تشمل:

الحاجز الرحمي. يقسمه جدار أو حاجز داخل الرحم إلى قسمين منفصلين.

قصور عنق الرحم. عندما يفتح عنق الرحم في وقت مبكر جداً، مما يسبب الولادة المبكرة.

أمراض المناعة الذاتية. تشمل الأمثلة الذئبة أو تصلب الجلد. يمكن أن تحدث هذه الأمراض عندما يهاجم جهازك المناعي الخلايا السليمة.

تشوهات الكروموسومات للجنين. يحدث هذا عندما يكون هناك خطأ ما في كروموسومات الطفل، وهي خلايا تتكون من الحمض النووي.

تشمل الأسباب الأخرى للنزيف في الفصل الثاني ما يلي:

المخاض المبكر

انفصال المشيمة

مشاكل في المشيمة، مثل المشيمة المنزاحة (المشيمة التي تغطي عنق الرحم)، انفصال المشيمة (انفصال المشيمة عن الرحم) هذه المشاكل أكثر شيوعاً في الثلث الثالث من الحمل، لكنها يمكن أن تحدث أيضاً في أواخر الثلث الثاني من الحمل إذا كان دمك يحمل عامل ريسوس سلبياً، فاحصلي على حقنة من الغلوبولين المناعي (RhoGAM) إذا كنتِ تعانين من نزيف أثناء الحمل، الغلوبولين المناعي هو جسم مضاد، الجسم المضاد هو بروتين ينتجه جهازك المناعي ويتعرف إلى المواد الضارة مثل البكتيريا والفيروسات ويكافحها. سيساعد الحصول على حقنة من الغلوبولين المناعي في منع تطور الأجسام المضادة للعامل الريسوسي، والتي ستهاجم الجنين إذا كان لديه فصيلة دم موجبة، قد تشعرين بالخوف إذا كنتِ تعانين من نزيف، لكن من المهم أن تتذكري أنه ليس كل النزيف يعني فقدان الحمل.

اطلبي رعاية فورية إذا كنتِ تنزفين أثناء الحمل، لكن حاولي أن تحافظي على هدوئك بينما يفهم الطبيب سبب النزيف. قد يتم وضعك في الفراش حتى يتوقف النزيف.

المخاض المبكر

عندما يحدث المخاض قبل الأسبوع الثامن والثلاثين من الحمل، فإنه يعتبر خدجاً. قد تسبب حالات مختلفة المخاض المبكر، مثل:

عدوى المثانة.

التدخين.

حالة صحية مزمنة، مثل مرض السكري أو أمراض الكلى.

تتضمن عوامل خطر الولادة المبكرة ما يلي:

ولادة مبكرة سابقة.

الحمل بتوأمين.

الحمل المتعدد.

السائل الأمينوسي الزائد (السائل المحيط بالجنين).

عدوى السائل الأمينوسي أو الأغشية التي تحيط بالجنين

أعراض المخاض المبكر خفية

المخاط المبكر

قد تكون علامات وأعراض المخاض المبكر خفية. يمكن أن تشمل:



ألم أسفل الظهر.

كثرة التبول.

إسهال.

زيادة الإفرازات

شد في أسفل البطن.

في حالات أخرى، تكون أعراض الولادة المبكرة أكثر وضوحاً، مثل:

تقلصات مؤلمة.



اتصلي بطبيبك إذا كانت لديك هذه الأعراض، وكنت قلقة بشأن المخاض. اعتماداً على أعراضك، قد يخبرك طبيبك بالذهاب إلى المستشفى على الفور.

علاج أو معاملة

يوفر كل يوم إضافي لا يدخل فيه المخاض المبكر فرصة لتقليل المضاعفات عند ولادة الطفل، يمكن أن تساعد العديد من الأدوية في وقف الولادة المبكرة. وتشمل هذه:

كبريتات الماغنيسيوم.

الستيرويدات القشرية.

المخاض

إذا تعذر إيقاف المخاض المبكر، فسوف يعطيك طبيبك دواء الستيرويد. يساعد القيام بذلك على تطوير رئتي الطفل ويقلل من شدة أمراض الرئة. يكون أكثر فاعلية بعد يومين من الجرعة الأولى، لذلك سيحاول طبيبك منع الولادة لمدة يومين على الأقل.

تمزق الأغشية قبل الأوان

من الطبيعي أن تتمزق (تنكسر) أغشيتك أثناء المخاض. غالباً ما يشير إليه الناس على أنه «ماء يكسر» يحدث هذا عندما ينكسر الكيس الأمينوسي المحيط بالطفل، مما يسمح للسائل الأمينوسي بالتدفق. هذه الحقيبة تحمي الطفل من البكتيريا. بمجرد كسره، هناك قلق من إصابة الطفل بالعدوى في حين أنه من المفترض أن ينفجر الماء عند دخولك المخاض، ويمكن أن يسبب مشاكل خطيرة لطفلك عندما يحدث مبكراً جداً. وهذا ما يسمى تمزق الأغشية قبل الأوان (PPROM) السبب الدقيق وراء PPROM ليس واضحاً دائماً ومع ذلك، في كثير من الحالات، يكون مصدر المشكلة هو التهاب الأغشية، يعتبر PPROM في الثلث الثاني من الحمل مصدر قلق كبير، حيث يمكن أن يؤدي إلى الولادة المبكرة. المواليد بين الأسبوعين الرابع والعشرين والثامن والعشرين من الحمل هم الأكثر عرضة للإصابة بمشاكل طبية خطيرة طويلة الأمد، وخاصة أمراض الرئة والخبر السار هو أنه مع خدمات حضانة العناية المركزة المناسبة، يميل معظم الأطفال الخدج إلى العمل بشكل جيد للغاية.

علاج أو معاملة

يختلف علاج PPROM. يمكن أن تشمل غالباً:

العلاج في المستشفيات.

مضادات حيوية.

المنشطات، مثل بيتاميثازون.

الأدوية التي يمكن أن توقف المخاض، مثل تيربوتالين.

إذا كانت هناك علامات على وجود عدوى، فقد يتم تحفيز المخاض لتجنب المضاعفات الخطيرة. سوف تبدأ المضادات الحيوية لمنع العدوى.

يولد العديد من الأطفال في غضون يومين من حدوث التمزق، ومعظمهم يلدون في غضون أسبوع. في حالات نادرة، خاصة مع التسرب البطيء، يمكن للكيس الأمينوسي أن يغلق نفسه. يمكن تجنب الولادة المبكرة، ويولد الطفل بالقرب من موعد ولادته.

قصور عنق الرحم (قصور عنق الرحم)

الرحم المتنامي أثناء الحمل

عنق الرحم هو نسيج يربط بين المهبل والرحم. في بعض الأحيان، يكون عنق الرحم غير قادر على تحمل ضغط الرحم المتنامي أثناء الحمل. يمكن أن يؤدي الضغط المتزايد إلى إضعاف عنق الرحم وفتحه قبل الشهر التاسع تُعرف هذه الحالة باسم عدم كفاءة عنق الرحم أو قصور عنق الرحم. رغم أنها حالة غير شائعة، إلا أنها قد تسبب مضاعفات خطيرة، يؤدي فتح عنق الرحم وترققه في الرحم المتنامي أثناء الحمل.النهاية إلى تمزق الأغشية وولادة جنين سابق لأوانه. يحدث هذا عادة في الأسبوع العشرين تقريباً من الحمل. نظراً لأن الجنين سابق لأوانه بحيث لا يتمكن من البقاء على قيد الحياة خارج الرحم في هذه المرحلة، لا يمكن في كثير من الأحيان إنقاذ الحمل.

تتعرض النساء لخطر أكبر للإصابة بقصور عنق الرحم إذا كان لديهن:

صدمة سابقة في عنق الرحم، مثل تمزق أثناء الولادة

خزعة مخروط عنق الرحم.

عملية أخرى في عنق الرحم.

الأعراض

على عكس المخاض المبكر، فإن عدم كفاءة عنق الرحم عادة لا تسبب الألم أو الانقباضات. قد يكون هناك نزيف مهبلي أو إفرازات.

علاج أو معاملة

علاج قصور عنق الرحم محدود، يعد التطويق الطارئ (غرزة حول عنق الرحم) أمراً محتملاً إذا لم تتمزق الأغشية بعد. يكون خطر تمزق الأغشية أعلى إذا كان عنق الرحم متسعاً جداً (عريضاً)، الراحة في الفراش الممتدة ضرورية بعد وضع التطويق في حالات أخرى، عندما تمزق الأغشية بالفعل ويصبح الجنين كبيراً بما يكفي للبقاء على قيد الحياة، فمن المحتمل أن يحرض طبيبك على المخاض.

الوقاية

يمكنك منع قصور عنق الرحم. إذا كان لديك تاريخ في ذلك، فيمكنك إجراء تطويق مع حالات الحمل المستقبلية في نحو 14 أسبوعاً. سيؤدي ذلك إلى تقليل مخاطر الولادة المبكرة وفقدان الطفل.

تسمم الحمل

تسمم الحمل

تحدث مقدمات الارتعاج عندما تصابين بما يلي:

ضغط دم مرتفع.

بروتينية (كمية كبيرة من البروتين في البول).

وذمة زائدة (تورم).

تؤثر مقدمات الارتعاج على كل جهاز في الجسم، بما في ذلك المشيمة.

المشيمة مسؤولة عن توفير العناصر الغذائية للطفل. رغم أن تسمم الحمل يحدث عادة خلال الثلث الثالث من الحمل لأول مرة، فإن بعض الأشخاص يُصابون بمقدمات الارتعاج خلال الثلث الثاني من الحمل قبل إجراء التشخيص، سيقوم طبيبك بتقييم حالتك بحثاً عن حالات أخرى يمكن الخلط بينها وبين تسمم الحمل، مثل الذئبة (التي تسبب الالتهاب في جميع أنحاء الجسم). والصرع (اضطراب النوبات)، سيقوم طبيبك أيضاً بتقييمك بحثاً عن الحالات التي يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بتسمم الحمل المبكر، مثل اضطرابات تخثر الدم والحمل العنقودي. هذا ورم غير سرطاني يتشكل في الرحم.

الأعراض تسمم الحمل

تشمل أعراض تسمم الحمل تورماً سريعاً في ساقيك أو يديك أو وجهك. اتصلي بطبيبك على الفور إذا واجهت هذا النوع من التورم أو أياً من الأعراض التالية:

صداع لا يزول بعد تناول عقار أسيتامينوفين (تايلينول).

فقدان البصر.

»عوامات» في عينك (بقع أو بقع في رؤيتك).

ألم شديد في جانبك الأيمن أو في منطقة معدتك.

كدمات سهلة.

إصابة الحامل

أنت أكثر عرضة للإصابة أثناء الحمل. يتغير مركز ثقلك عندما تكونين حاملاً، مما يعني أنه من السهل أن تفقدي توازنك في الحمام، كوني حذرة عند الدخول إلى الحمام أو حوض الاستحمام. قد ترغبين في إضافة أسطح مقاومة للانزلاق للاستحمام حتى لا تنزلقي.