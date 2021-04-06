أدعية الحامل لحفظ جنينها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أبريل 2021 01:34 مساءً - يبلغ خوف وقلق الأم الحامل على جنينها مبلغه كلما رأته يكبر أمام عينيها، يكبر في بطنها وتشعر بحركته، ولذلك فهي تدعو له بالحفظ وأن يأتي بصحة وعافية ليفرحها ويفرح أبيه، ولذلك فقد جمعت لك " الخليج 365 وطفلك" ومن منطلق حرصها على إرضاء رغبتك بعض الادعية التي يمكن ترديدها خلال الحمل كالآتي.

الدعاء للجنين بالصلاح

دعاء جامع

اللهم اجعله مسلماَ صالحاَ عابداَ ذاكراَ..

حافظاَ للقرآن الكريم وممن يعملون به..

اللهم اجعله باراَ بوالديه وأهله..

اللهم حسن خلقه وخلقه ..

الدعاء للجنين بالحفظ

استودعيه الله الذي لا تضيع ودائعه

اللهم أعذه من شياطين الإنس والجن..

اللهم سهل ويسر حمله وولادته..

اللهم أقر عيني به..

الدعاء للجنين بأن يكون سليماً وذكياَ

الدعاء له أن يكون سليماَ وذكياَ

اللهم ارزقني ولداَ واجعله تقياَ ذكياَ

واجعله سليماَ معافياً ولا تجعل في خلقه زيادة ولا نقصان ..

واجعل عاقبته إلى الخير...

اللهم إني نذرت لك ما في بطني محرراَ...

فتقبل مني إنك أنت السميع العليم...

اللهم اصلح لي ذاتي وذريتي...

اللهم استودعتك هذا الجنين فحسن في خلقه وأخلاقه يا رب العالمين..

دعاء تيسير الولادة

الدعاء لك ولكل حامل

يا خالق النفس من النفس يا مخلص النفس من النفس يا مخرج النفس من النفس خلصني.

اللهم سهل على كل حامل حملها، و يسر عليها ألم الولادة.

اللهم سهل لكل من تجرعت الآلام في غرفة الولادة الآن يارب يسر لها ولادتها، ولا تجعلها تعاني أكثر.

يارب قد زاد ثقلها و ألمها و تعبها، اللهم هون و سهل عليها ما تبقى من حملها و يسر لها ولادتها وقر عينها بجنينها يالله.

يارب هون الطلق وأحسن الخلق.

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