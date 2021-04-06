أعراض تصلب الشرايين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 أبريل 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

يرى طبيب الأوردة الدموية، سيرغي دروبيازغو، أن مرض القلب والأوعية الدموية، الذي يحدث بسبب تصلب الشرايين، هو السبب الرئيسي للوفاة.

وقال الطبيب الروسي لقناة “زفيزدا”: “لا الأورام الخبيثة ولا فيروس كورونا – الناس يموتون من أمراض القلب والأوعية الدموية. والسبب في ذلك هو تصلب الشرايين، أي ترسبات في الشرايين. يبدأ ترسب اللويحات في سن مبكرة إلى حد ما – في 30 عاما، بعد 40 عاما”، وأضاف أنه لا يجب انتظار أولى أعراض المرض.

وتابع: “تظهر الأعراض عندما يكون الوعاء مغلقًا بنسبة 70-80%. بعد ذلك، تنفجر اللويحة. ثم يمكن أن تحدث نوبة قلبية أو سكتة دماغية”.

وفقًا له، من الضروري في المراحل المبكرة إجراء فحص طبي: لدراسة ملف الدهون، وإجراء الموجات فوق الصوتية للشرايين.

قام الطبيب أيضًا بإدراج الأعراض الرئيسية لتصلب الشرايين، مشيرا إلأى أنه في حالة ظهور هذه الأعراض يجب الذهاب إلى الطبيب على الفور.

وعدد الأعراض قائلا: “عدم الثبات عند المشي والدوار وعدم وضوح الرؤية وتدهور مؤقت في الرؤية، ألم في الساقين عند المشي”، وذلك بحسب “سبوتنيك”.