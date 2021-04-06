رجيم لتنحيف الارداف في أسبوعين

بيروت - نادين محمد - من الممكن نسف دهون الارداف من خلال ممارسة التمارين الرياضية المناسبة واتباع نظام غذائي صحي يقوم على تناول المأكولات الخالية من الدهون ومن السكر. كذلك من الممكن تسريع عملية نسف دهون الارداف فضلاً عن البطن والخاصرتين من خلال تطبيق برنامج رجيم البيض والفواكه والخضار لمدة اسبوعين.



لا يساعد هذا الرجيم على نسف دهون الارداف فقط، بل انه يعمل ايضاً على تزويد الجسم بالكثير من المغذيات التي يحتاج اليها.



الاثنين

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الفطور. بيضتان مسلوقتان من دون ملح، ثمرة من الغريب فروت او من البرتقال، كوب من الشاي او القهوة من ودن سكر، طبق من الخيار والطماطم من دون ملح.

الغداء. حبتان من البطاطا الحلوة مطهوتان على البخار من دون اضافة اي نوع من المنكهات، حبة تفاح، حبة جزر.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، طبق من السلطة مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.

الثلثاء

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الفطور. بيضتان مسلوقتان من دون ملح، حبة تفاح او من اي فاكهة موسمية، كوب من الشاي او القهوة من دون سكر، طبق خيار وطماطم ونعناع.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، طبق من الخضار الخضراء المشكلة.

العشاء. بيضة مسلوقة من دون اضافة الملح، طبق من سلطة الخضار، حبة برتقال.

الاربعاء

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الفطور. بيضتان مسلوقتان من دون ملح او بهار، حبة غريب فروت، كوب قهوة او شاي من دون سكر، طبق من الفواكه المشكلة.

الغداء. حبتان من البطاطا الحلوة المشوية من دون اضافة الملح او اي منكهات، طبق سلطة مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.

العشاء. طبق سلطة مشكلة، قطعة متوسطة الحجم من سفائن الدجاج المسلوقة من دون ملح، حبة تفاح.

الخميس

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الفطور. بيضتان مسلوقتان من دون ملح، حبتا برتقال او افندي يوسفي متوسطتا الحجم، كوب من الشاي او القهوة من دون سكر.

الغداء. طبق من سلطة الفواكه، كوب من اللبن الزبادي منزوع الدسم وخال من السكر.

العشاء. طبق من سلطة خضار مشكلة مع رشة من زيت الزيتون والقليل من الملح، حبة اجاص او غير ذلك من الفواكه الموسمية.

الجمعة

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الفطور. بيضتان مسلوقتان من دون ملح، حبة غريب فروت، كوب شاي من دون سكر، طبق خيار.

الغداء. بيضة مسلوقة، خضار مشوية او مطهوة على البخار من دون ملح.

العشاء. طبق سلطة مشكلة، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي.

السبت

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الفطور. بيضتان مسلوقتان، كوب من القهوة من دون سكر، طبق خيار وطماطم وفجل.

الغداء. طبقة من سلطة الخضار، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من لحم الدجاج المشوي او المطهو على البخار، حبة تفاح.

الاحد

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الفطور. بيضتان مسلوقتان، حبة برتقال، كوب قهوة من دون سكر.

الغداء. طبق خضار مطهوة على البخار، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي.

العشاء. طبق خضار مشوية، ملعقتان كبيرتان من الارز المطهو على البخار، حبة برتقال او تفاح.

يساعد هذا الرجيم على نسف دهون الارداف وتلك التي يمكن ان تتجمع في البطن والخاصرتين. ورغم هذا من الافضل عدم تطبيقه لمدة تزيد على اسبوعين. كما يجب تجنب تكرار التجربة اكثر من مرتين سنوياً منعاً لحدوث النقص في بعض المغذيات الاساسية.

