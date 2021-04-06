وصول أول رحلة تجارية لـ"الاتحاد" الإماراتية إلى إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصلت إلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، أول رحلة تجارية لطيران الاتحاد، وعلى متنها السفير الإماراتي محمد آل خاجة.

رحلة تجارية تأتي في إطار اتفاق السلام المبرم بين الإمارات وإسرائيل، والذي بدأ البلدان في قطف ثماره خلال الأشهر الماضية في مجالات متعددة.

وسبق خطوة اليوم، تعيين الإمارات الدبلوماسي محمد آل خاجة سفيرا لها لدى إسرائيل، والذي قام بزيارة للبلد الأخير، الشهر الماضي، قدم خلالها أوراق اعتماده للرئيس رؤوبين ريفلين.





وبوصول آل خاجة على متن رحلة "الاتحاد" اليوم، يبدأ السفير الإماراتي عمله رسميا، في إسرائيل.

ويتطلع السفير الإماراتي من خلال منصبه، إلى العمل مع المسؤولين الإسرائيليين لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، ونشر قيم السلام والتعايش بين شعبي البلدين، وهو ما عبّر عنه في تغريدة سابقة على "تويتر".

في هذه الأثناء، احتفت إسرائيل بوصول رحلة "الاتحاد" إلى مطار بن غوريون الدولي، قرب تل أبيب.

وتدشن رحلة"الاتحاد" خط الطيران الدائم بين البلدين بواقع رحلتين أسبوعيا بين أبوظبي وتل أبيب.

ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية صورا للطائرة وهي تحط في مطار بن غوريون.

ولوحظ العلمان الإماراتي والإسرائيلي يرفرفان فوق قمرة القيادة بالطائرة القادمة.