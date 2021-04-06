شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» تطلق تطبيق «يوتيوب كيدز» باللغة العربية بهدف الرقابة الأبوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت يوتيوب التابعة لشركة جوجل، اليوم الثلاثاء، تطبيق «يوتيوب كيدز»، باللغة العربية، في 15 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفى ندوة رقمية نظمها جوجل، الأسبوع الماضى للاعلان عن التطبيق، قال طارق عبدالله – المدير الإقليمي للتسويق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في Google: «ان تطبيق يوتيوب كيدز، تطبيق مستقل لمشاهدة التسجيلات المصورة يقدم محتوى متنوعا للأطفال دون سن الثالثة عشرة، يساعد كل أسرة في الاستجابة لاهتمامات وفضول أطفالها. مع توفير مجموعة من إعدادات وأدوات الرقابة المتاحة للأسرة من اجل التحكم فيما يشاهده أطفالهم وما يدعم تحفيز قدراتهم الإبداعية».

يوتيوب كيدز والرقابة الأبوية

وأوضح «عبدالله»، أن تطبيق Youtube Kids يوفر مجموعة من أدوات الرقابة الأبوية، وذلك بهدف الحصول على تجربة خاصّة تلبي احتياجات العائلة. كما يتمتع التطبيق بتصميم مناسب للأطفال وصور وأيقونات كبيرة الحجم وملفتة للأطفال، ويسمح بإمكانية البحث الصوتي، ليتمكن الأطفال الذين لا يعرفون الكتابة من البحث بسهولة دون الحاجة للكتابة.

تطبيق يوتيوب كيدز فى مصر والشرق الوسط

وبسؤال حول مبادرات جوجل في إصدار تطبيقات مخصصة للأطفال، قال: «قمنا باطلاق ثلاث مبادرات، احدى المبادرات كانت برنامج أبطال الانترنت، وهو متاح باللغة العربية، والذى يساعد الاطفال على معرفة اساسيات الأمان على الانترنت. وأن يكونوا»مواطنين رقميين«يعرفون مسؤولياتهم بشكل عام».

كما تحدث عن تطبيق family link من جوجل، الذي يتيح للأهل ادارة تجربة أبنائهم على الانترنت، من حيث التطبيقات التي يقومون بتحميلها على اجهزتهم، أو ايقاف التحميل. وفى نفس الوقت يساعدهم في ادارة حسابات ابنائهم على الانترنت، فضلًا عن تحديد المواقع المناسبة لابنائهم للتفاعل معها.

وتابع قائلا: «كان اطلاق يوتيوب كيدز بعد المبادرات السابقة.. تطور طبيعى. فالتطبيق يوفر بيئة ملائمة للاطفال. كما يتضمن مجموعة مختلفة من المميزات تجعل الاهل قادرين اكثر على تمييز تجربة ابنائهم في مشاهدة الفيديوهات والمحتوى بالشكل المناسب».

تعزيز حس الإبداع لدى الطفل

وعن تفاصيل تطبيق يوتيوب كيدز، قالت داليا الفقى، مدير قسم الاعلام بجوجل في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، أنه تم اطلاقه في البداية عام 2015 في الولايات المتحدة الأمريكية، وتابعت أنهم استعانوا بآراء باحثين لتحديد المحتوى المناسب. موضحة أن التطبيق هو منصة متكاملة تساعد الاطفال على الاستكشاف والتعلم، لذلك توجد فيديوهات كثيرة تعزز حس الابداع لدى الاطفال، وتثقل عقولهم بُناءً على الاحتياجات الخاصة لكل اسرة.

مميزات تطبيق يوتيوب كيدز

تطبيق يوتيوب كيدز فى مصر والشرق الوسط

من المميزات والادوات التي تتيح للاهل التحكم في استخدام ابنائهم لتطبيق يوتيوب كيدز، انه لا يتطلب ان يكون الحساب باسم الطفل الحقيقى، ايضًا لا يتم طلب وضع صور للاطفال اثناء انشاء الاب/ الام الملف الشخصى للطفل.

تحدث عبدالله ايضا عن ميزة تدعى «الموافقة من قِبَل الاهل»، والتى تتيح ان يختار الأبوين المحتوى المناسب لاطفالهم، أو القنوات المناسبة لهم على تطبيق يوتيوب كيدز. مشيرًا إلى انه يمكن للاهالى التحكم في تجربة ابنائهم اكثر من خلال اغلاق ميزة البحث على تطبيق يوتيوب كيدز، مما يساعد على حصر تجربة الاطفال في نوعية المحتوى المقدم لهم.

ويعد «وقت الشاشة» أهم أدوات هذا التطبيق، والذي يسمح للوالدين بتحديد المدة المسموح بها لأطفالهم بمشاهدة الفيديوهات، بجانب احتوائه على إعدادات خاصة بالصوت تتيح إغلاق الأصوات والموسيقى في الخلفية. كما يتيح التطبيق للاباء معرفة ماذا شاهد ابنائهم وما جذب انتباههم، من خلال الذهاب إلى سجل المشاهدة.

مميزات محتوى تطبيق يوتيوب كيدز

تطبيق يوتيوب كيدز تحت الراقبة الأبوية

أما عن مميزات المحتوى، فهو يشجع التعليم والترفيه والتفاعل والاستكشاف، ودعم خيال الاطفال على قدر الامكان. كما أن المحتوى لا يدعم المحتوى التعليمى فقط، وانما نعلم يعزز النمو الاجتماعى والعاطفى لدى الاطفال ويشجع على التنوع والرعاية الصحية واللياقة البدنية.

ولفت «عبدالله»، إلى أن التطبيق يضم محتوى من البرامج والقنوات التعليمية والأغاني الأكثر شعبية لدى الأطفال في المنطقة، مثل: النسخة العربية من البرنامج الأمريكي (أهلا سمسم)، ومسلسل الكارتون الإماراتي (منصور)، وقناة (الإسكوله) التعليمية المصرية، و(تعلم مع زكريا). فضلاً عن إتاحة التطبيق لقنوات الرسوم المتحركة مثل سبيس تون، وmbc3.

وحول الاعلانات التي سيعرضها التطبيق لدعم صانعى المحتوى، أوضحت «الفقى»، أن الاعلانات يجب ان تتلائم مع سياسات صارمة.. منها على سبيل المثال: يجب ان يكون المحتوى واضحًا، وأن يكون خالى من أي روابط تقود الاطفال إلى صفحة أخرى خارج التطبيق.لافتة إلى أنه يمكن للاهل الذين لديهم اشتراك مع يوتيوب بريميوم، مشاهدة تطبيق يوتيوب كيدز بدون اعلانات في حال استخدامهم نفس حسابهم الخاص في استخدام يوتيوب كيدز.