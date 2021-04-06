شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم 4 فواكه سحرية لمرضى السكرى.. تناول البرتقال والتوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه مرضى السكرى معاناة فى تناول الوجبات والأطعمة التي لابد من تناولها بحذر، خوفا من ارتفاع مستويات السكر بالدم، الأمر الذي يؤدى إلي العديد من المضاعفات، لذا فلابد من اتباع نظام غذائي صحي لضبط مستوياته داخل الجسم.

وطبقا لتقرير نشر في موقع إكسبريس، فهناك بعض الفواكهة التي يطلق عليها فواكة "سوبر فود" نظرا لأنها تعمل علي الحماية من أعراض ارتفاع السكر في الدم، الذى يؤثر علي حوالي خمسة ملايين شخص في المملكة المتحدة.

واكد التقرير أن تناول ثمار الحمضيات يكون من أفضل الطرق لتجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم،حيث تعد وجبة خفيفة مثالية لمرضى السكري.

ومن أفضل أنواع الحمضيات لمرضى السكرى البرتقال والجريب فروت والليمون والليمون الحامض، لأنها غنية بفيتامين سي، حيث أن حبة برتقالة كبيرة تحتوى على كل فيتامين سي الذي تحتاجه يوميًا، والتي تعمل على موازنة ضغط الدم.

كما يعد التوت أيضا من الفاكهة الصحية لمرضى السكرى، لأنه غني بمركبات تسمى الأنثوسيانين ، والتي تعمل علي مقاومة الأنسولين وتحسن حساسية الأنسولين.

كما يعتبر التوت الأزرق والفراولة من الفاكهة الصحية التي تعمل علي ضبط مستويات السكر بالدم.

واوصي التقرير بأنه يجب علي مرضى السكري إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة للتحكم في مستويات السكر في الدم.