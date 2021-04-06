تعرف على أهم 4 فواكه سحرية لمرضى السكرى.. تناول البرتقال والتوت

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم 4 فواكه سحرية لمرضى السكرى.. تناول البرتقال والتوت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواجه مرضى السكرى معاناة فى تناول الوجبات والأطعمة التي لابد من تناولها بحذر، خوفا من ارتفاع مستويات السكر بالدم، الأمر الذي يؤدى إلي العديد من المضاعفات، لذا فلابد من اتباع نظام غذائي صحي لضبط مستوياته داخل الجسم.
وطبقا لتقرير نشر في موقع إكسبريس، فهناك بعض الفواكهة التي يطلق عليها فواكة "سوبر فود" نظرا لأنها تعمل علي الحماية من أعراض ارتفاع السكر في الدم، الذى يؤثر علي حوالي خمسة ملايين شخص في المملكة المتحدة.
واكد التقرير أن تناول ثمار الحمضيات يكون من أفضل الطرق لتجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم،حيث تعد وجبة خفيفة مثالية لمرضى السكري.
ومن أفضل أنواع الحمضيات لمرضى السكرى البرتقال والجريب فروت والليمون والليمون الحامض، لأنها غنية بفيتامين سي، حيث أن حبة برتقالة كبيرة تحتوى على كل فيتامين سي الذي تحتاجه يوميًا، والتي تعمل على موازنة ضغط الدم.
كما يعد التوت أيضا من الفاكهة الصحية لمرضى السكرى، لأنه غني بمركبات تسمى الأنثوسيانين ، والتي تعمل علي مقاومة الأنسولين وتحسن حساسية الأنسولين.
كما يعتبر التوت الأزرق والفراولة من الفاكهة الصحية التي تعمل علي ضبط مستويات السكر بالدم.
واوصي التقرير بأنه يجب علي مرضى السكري إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة للتحكم في مستويات السكر في الدم.