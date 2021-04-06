شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أعراض تكشف الإصابة بسرطان الأمعاء والقولون.. فقدان الوزن المفاجئ الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الأمعاء أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا لارتباطه بسرطان القولون والمستقيم، والذي يحدث عندما تستمر الخلايا في الانقسام ، مما ينتج عنه المزيد من الخلايا غير الطبيعية.

ووفقا لتقرير نشر في موقع إكسبريس، فإن الأشخاص الذين تجاوزوا الستينيات من العمر فما فوق هم أكثر عرضة لخطر الإصابة.

ويؤدي سرطان الأمعاء إلى خطر الإصابة أيضا بسرطان القولون الذى هو جزء من الأمعاء الغليظة بينما المستقيم هو الممر الذي يربط القولون بالشرج.

وطبقا لبيانات صادرة عن مؤسسة ماكميلان لدعم السرطان هناك حوالي 41000 شخص يصابون بالسرطان في الأمعاء الغليظة كل عام.

تشمل أعراض سرطان الأمعاء الغليظة والقولون ما يلي:

1.وجود دم في البراز.

2.نزيف.

3. الإسهال أو الإمساك غير المبرر الذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر.

4.فقدان الوزن غير المبرر.

5.آلام في البطن.

6.آلام الظهر.

7.الشعور بعدم إفراغ أمعائك بشكل صحيح بعد التبرز.

8.التعب غير المبرر أو الدوخة أو ضيق التنفس.

9.فقر الدم.

وأكد التقرير، أنه إذا تسبب الورم السرطاني في انسداد الأمعاء، فقد تشعر بالانتفاخ وآلام البطن والقئ، حيث أكدت جمعية السرطان الأمريكية أن تضييق البراز الذي يستمر لأكثر من بضعة أيام يمكن أن يكون علامة تحذيرية لسرطان الأمعاء.

وعند تشخيص الإصابة يتم وضع خيارات العلاج الرئيسية لسرطان الأمعاء والقولون والتي تتمثل في الجراحة التي تتم في المراحل المبكرة من سرطان القولون، ومن خلالها يتم إزالة السرطان من الأمعاء على طول حدود الأنسجة السليمة والمعروف باسم الاستئصال المحلي.