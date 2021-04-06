صحة ورشاقة

باحثون: معطرات الجو قد تحتوي على مواد مسببة للحساسية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 6 أبريل 2021

قالت الجمعية الألمانية للحساسية والربو إن معطرات الجو قد تحتوي على مواد مسببة للحساسية فيما يعرف بالحساسية تجاه المواد العطرية.

 

وأوضحت سيلفيا بليشكا، عضو الجمعية الألمانية للحساسية والربو، أن أعراض الحساسية تجاه المواد العطرية تتمثل في صداع تقليدي وصداع شبيه بالصداع النصفي ومشاكل بالدورة الدموية ونوبات تعرق وحالات اضطراب وضيق تنفس ونوبات ربو.

 

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لإجراء اختبار حساسية.

 

ولتجنب هذه المتاعب الصحية، تنصح بليشكا بالاقتصار على الزيوت العطرية الطبيعية والابتعاد عن العطور التخليقية، مع مراعاة إلقاء نظرة متفحصة على عبوة المنتج قبل شرائه؛ حيث تتم الإشارة إلى المواد العطرية المسببة للحساسية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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