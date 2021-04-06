محادثات روسية أمريكية حول الوضع في أوكرانيا

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 أبريل 2021

نقلت وكالة تاس للأنباء اليوم الثلاثاء عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن مندوبين عن روسيا والولايات المتحدة بحثوا الوضع في جنوب شرق أوكرانيا.



وقال ريابكوف أمس الاثنين إن روسيا تجري اتصالات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة بشأن جوانب التوتر المتعلقة بأوكرانيا ورفض المخاوف من حدوث حشد عسكري روسي وإن كانت موسكو قد تعهدت بالرد على عقوبات أوكرانية جديدة.

وتصاعد العنف في الآونة الأخيرة في إقليم دونباس بشرق أوكرانيا حيث تحارب القوات الحكومية قوات انفصالية في صراع يُعتقد أنه أوقع 14 ألف قتيل منذ 2014.